Arriva il momento della verità per Raffaele nelle nuove puntate di Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate in onda su Rai 3 raccontano infatti che Eugenio verrà a conoscenza delle bugie di Viola e ne sarà sopraffatto, arrivando a prendere una decisione molto dolorosa.

Raffaele verrà assalito dai sensi di colpa, anche perché il suo silenzio avrà serie conseguenze anche sul matrimonio di Eugenio e Viola, nel pieno di una preoccupante crisi. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi di Upas.

Un Posto al sole nuove anticipazioni: Viola copre Raffaele

Le anticipazioni di Un Posto al sole della settimana 4-8 luglio mettono l'attenzione su Raffaele, che deve a tutti i costi rubare le informazioni contenute nel portatile di Eugenio. Finalmente riuscirà ad accedere al Pc, ma verrà colto in flagrante da Viola.

Raffaele non può più mentire, ed è costretto a raccontare a Viola tutta la verità sul ricatto di Lello Valsano. La giovane Bruni, del tutto inaspettatamente, sceglie di coprirlo e di non dire nulla a Eugenio, ben sapendo di non fare la cosa giusta.

Arriva però il momento del confronto tra Eugenio e Raffaele, che avrà inevitabili conseguenze.

Raffaele confessa la verità sul ricatto di Lello

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole Raffaele confessa le minacce a Eugenio, liberandosi di un peso troppo grande per essere sopportato ancora a lungo.

Nicotera viene così a sapere che Lello Valsano e i suoi uomini hanno costretto Raffaele a rubargli i dati nel suo pc, mettendo di mezzo Ornella e Viola.

Non sarà facile per Raffaele ammettere di aver sbagliato, ma dirà a Eugenio di aver taciuto per la paura che potesse accadere qualcosa di grave alla sua famiglia.

Eugenio lascia Viola? Spoiler Upas

Nicotera, oltre al segreto di Raffaele, verrà anche a conoscenza del comportamento scorretto della moglie Viola, che ha preferito coprire il povero Giordano piuttosto che essere sincera e raccontare tutta la verità, finendo per ostacolare anche le indagini.

Nelle nuove puntate di Upas, Eugenio e Viola saranno in crisi. Nicotera non riuscirà a sopportare il fatto che la moglie lo abbia tenuto all'oscuro del ricatto di Lello e che avesse visto Raffaele frugare nel suo portatile.

E così, ecco che Eugenio allontanerà Viola, sopraffatto da sentimenti contrastanti. Nonostante la ami, non può accettare che l'abbia tradito, mettendosi dalla parte della criminalità.

Conoscendo Nicotera, non si esclude che possa prendere una decisione dolorosa e definitiva riguardo il rapporto con Viola. Riterrà infatti imperdonabile il gesto della moglie, che si è sempre schierata con la giustizia. Sarà la fine della loro storia d'amore? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprirlo.