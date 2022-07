C’è molta preoccupazione nei fan di Un posto al sole per le sorti di Raffaele. Nelle ultime ore, infatti, Patrizio Rispo si trovava sul set della soap opera partenopea con altri colleghi, fra i quali gli attori di Angela ed Eugenio. Alcune persone vedendo il video si sono preoccupate, in quanto temono per le sorti di Giordano, visto che il set è ambientato in un ospedale.

Un posto al sole, Patrizio Rispo sul set in ospedale: Raffaele potrebbe essere in pericolo

Raffaele non sta passando un bel periodo. Nelle ultime settimane, infatti, il portiere di Palazzo Palladini è stato minacciato dai camorristi in cerca di vendetta, dopo l’arresto del boss Argento.

I malviventi hanno avvertito Giordano: se non avesse inserito una chiavetta usb nel computer portatile di Eugenio, lui e la sua famiglia avrebbero subito delle ritorsioni. Purtroppo il primo a farne le spese è stato Diego, speronato da Lello Valsano e un altro criminale. Nelle ultime ore Patrizio Rispo, Claudia Ruffo e Paolo Romano si trovavano sul set fuori dall’ospedale. I fan di Un posto al sole, notando la location insolita per il portiere e le persone vicine a lui, hanno iniziato a preoccuparsi per quello che potrebbe accadere nelle prossime puntate.

Un posto al sole: il video di Raffaele con gli attori di Angela ed Eugenio all’ospedale

Nel dettaglio, nelle ultime ore gli attori di Raffaele, Angela ed Eugenio si trovavano sul set di Un posto al sole.

Solitamente Patrizio Rispo viene fotografato quasi sempre nel giardino di Villa Volpicelli, ossia Palazzo Palladini. Invece, a differenza del solito, l’interprete di Giordano e i suoi colleghi hanno condiviso filmati mentre si divertivano, ballando, fra un ciak e l’altro, fuori dall’ospedale. Alcuni fan della soap opera partenopea hanno iniziato a farsi domande e a chiedersi come mai, proprio il marito di Ornella si trovasse in quella location insolita per il suo personaggio.

Per questo motivo in tanti hanno pensato che Raffaele potrebbe trovarsi in pericolo di vita.

Un posto al sole: i fan in ansia per le sorti di Raffaele

Raffaele è uno dei personaggi storici di Un posto al sole. Patrizio Rispo è presente nella soap partenopea fin dalla prima puntata. Il portiere è il punto di riferimento per gli inquilini di Palazzo Palladini ed è un personaggio positivo, sempre pronto a farsi in quattro per familiari e amici.

Nelle stagioni passate Giordano aveva perso sua moglie Rita a causa dei camorristi e nelle puntate attuali Raffaele e i suoi cari, potrebbero essere in pericolo. Resta da scoprire cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda fra circa due mesi, quando si scoprirà come mai gli attori di Raffaele, Angela ed Eugenio si trovavano sul set in ospedale, e se uno dei personaggi della soap verrà ricoverato e se sarà in pericolo di vita.