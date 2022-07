Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 11 luglio, Raffaele sarà costretto a dire la verità a Eugenio e rivelerà al marito di Viola di essere stato ricattato dai camorristi. Nel frattempo, a casa Giordano ci saranno tensioni e il portiere vivrà momenti di sconforto. Susanna, invece, inizierà a fare il tirocinio e dovrà collaborare con Nicotera, mentre Lara continuerà a fingere di essere ancora incinta, ingannando Roberto.

Un posto al sole, trama 11/7: Raffaele ha un confronto con Eugenio Nicotera

Raffaele è in ansia da settimane. A tal proposito, il portiere di Palazzo Palladini è stato ricattato dai camorristi, in cerca di vendetta per l'arresto del boss Argento. In particolar modo, Giordano è stato picchiato e minacciato da Lello Valsano e dai suoi uomini e ha nascosto la verità ai suoi familiari ma, purtroppo, il marito di Ornella è stato scoperto da Viola, mentre frugava nel computer portatile di Eugenio. A quel punto, messo alle strette dalla sua figliastra, il papà di Patrizio sarà costretto a confessare la verità a Eugenio. Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 11 luglio, Raffaele avrà un confronto con Nicotera.

Un posto al sole, episodio 11/7: Raffaele vive tensioni familiari

Raffaele non passerà bei momenti. Le anticipazioni dell'episodio 5986 di Un posto al sole rivelano che Giordano sarà sfinito, mentre parlerà con il marito di Viola. Invece, Eugenio rimarrà basito sentendo le parole del portiere di Palazzo Palladini. Le indiscrezioni trapelate in rete annunciano tensioni familiari dopo la confessione del marito di Ornella.

Inoltre, il papà di Diego inizierà ad avere una grande paura e sarà preso dallo sconforto. Nella puntata di lunedì 11 luglio non è chiaro se anche la dottoressa Bruni verrà a sapere quanto accaduto al consorte o se la mamma di Viola verrà tenuta fuori dalla delicata situazione.

Un posto al sole, puntata 11/7: Susanna collabora con Eugenio Nicotera

Nel frattempo, Susanna inizierà il tirocinio in procura. Picardi, nelle puntate precedenti della soap partenopea, aveva avvertito Niko che avrebbe iniziato a lavorare con un magistrato che collaborava con Eugenio. Nell'episodio dell'11 luglio, la figlia di Adele inizierà a interfacciarsi con Nicotera. Al momento, però, non è chiaro se la coppia si troverà in imbarazzo sul luogo di lavoro e, inoltre, non sono trapelati dettagli sui sentimenti di Susanna per il marito di Viola e se sia previsto un ritorno di fiamma. Lara, invece, continuerà il suo losco piano alle spalle di Roberto. Martinelli, infatti, ha perso il bambino che aspettava dall'imprenditore e ha continuato a fingere di essere incinta.

Attualmente, non è chiaro se il papà di Filippo scoprirà quanto architettato dalla sua ex. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della soap opera partenopea.