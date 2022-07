Diverse novità avverranno durante le puntate di Un posto al sole trasmesse dal 25 al 29 luglio su Rai 3. Gli spoiler della soap opera segnalano che Chiara Petrone deciderà di partire da Napoli senza Nunzio Cammarota. Speranza, invece, si scaglierà come una furia contro Samuel.

Un posto al sole, puntate 25-29 luglio: Chiara parte da sola

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 25 a venerdì 29 luglio in prima visione tv rivelano che Chiara e Nunzio si accingeranno a lasciare Napoli: tale allontanamento desterà la preoccupazione di Franco, Angela e Katia.

Manuela, invece, interrogherà Micaela dopo aver letto alcuni sms sul suo telefonino. La ragazza, infatti, temerà che la sua gemella possa provocare dei seri problemi in qualcuno di caro.

Guido cercherà d'impedire a Mariella e Speranza di fare da mediatrici tra Espedito e Samuel, i cui legami non saranno ancora idilliaci. Ma il tentativo del vigile non andrà in porto. Nel frattempo Chiara deciderà di partire da sola senza Nunzio.

Nunzio non si dà pace per la partenza di Chiara

Nelle puntate dal 25 al 29 luglio Ornella sarà sempre indecisa in merito a dare una chance alle sue nozze, sebbene Raffaele cerchi di sciogliere l'attrito. Intanto, Espedito dimostrerà di non avere ancora cancellato i vecchi pregiudizi nei riguardi della figlia e riaffioreranno in occasione di una gita allo stabilimento di famiglia.

Micaela, invece, esprimerà il desiderio di andarsene insieme al fotografo olandese. Manuela, a questo punto, cercherà di dissuaderla, temendo che possa prendere una nuova delusione d'amore. Per questo motivo, Manuela potrebbe compiere un'azione pericolosa nei confronti di Micaela.

Nunzio dimostrerà di non darsi pace sulla partenza di Chiara e proverà a contattare la fidanzata.

A tal proposito Franco sarà avvilito, in quanto è divorato dai rimorsi di coscienza per non aver detto a suo figlio di aver visto la giovane Petrone all'aeroporto.

Speranza si scaglia furiosa contro Nunzio

Speranza si scaglierà come una furia contro Samuel, reo di non averla difesa con il padre durante una gita al caseificio.

Fabrizio, invece, tornerà a farsi vivo, destando i dubbi di Marina visto che da poco ha iniziato una frequentazione con Roberto. Intanto, Lara proseguirà nei suoi loschi traffici per avere Ferri tutto per sé.

Manuela, intanto, fingerà di essere la gemella Micaela, tanto da partire insieme a Filippo, Serena e i bambini per non far soffrire Jimmy.

Mariella consiglierà a Speranza di scusarsi con Samuel. Alla fine, la ragazza accetterà il consiglio, sebbene sia convinta dello sbaglio del fidanzato.