Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 25 al 29 luglio, rivelano che Nunzio dovrà fare i conti con una grossa delusione. Chiara infatti prenderà una decisione sorprendente, che addolorerà profondamente il ragazzo.

Nonostante gli sforzi di Raffaele di sistemare le cose, intanto, la crisi sentimentale tra lui e sua moglie Ornella si farà sempre più profonda.

Manuela deciderà di sostituirsi a Micaela in occasione delle vacanze per evitare l'ennesima delusione al piccolo Jimmy.

Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 luglio: una scelta dolorosa

Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi) si appresteranno a lasciare l'Italia per affrontare una nuova vita assieme all'estero. Nel frattempo Katia (Stefania De Francesco), Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) saranno molto in ansia per il destino dei due ragazzi.

Le anticipazioni confermano quello che era trapelato nei giorni scorsi, rivelando che i piani andranno in modo diverso dal previsto. Chiara infatti, dopo aver finto col suo ragazzo che tutto stia procedendo per il meglio, compirà un gesto che spiazzerà tutti.

Upas, puntate fino al 29 luglio: Chiara parte da sola, Nunzio disperato

Chiara partirà da sola, lasciando il suo ragazzo da solo a Napoli.

La giovane, evidentemente turbata dal confronto con Katia, deciderà di non coinvolgere Nunzio nel suo tentativo di fuga.

Nunzio, ormai deciso a trascorrere la sua vita all'estero con Chiara, si sentirà privo di ogni punto di riferimento e non si capaciterà della scelta della giovane Petrone. Il giovane proverà anche invano a contattare la ragazza, mentre verrà assalito dalla disperazione.

Nel frattempo Franco dovrà fare i conti con un forte senso di colpa. L'uomo infatti è stato testimone della partenza di Chiara, tuttavia ha preferito non rivelare al figlio di averla vista all'aeroporto.

Raffaele e Ornella in crisi, le gemelle si scambiano i ruoli

Nonostante Raffaele (Patrizio Rispo) si sforzi di recuperare il suo rapporto con Ornella (Marina Giulia Cavalli), la donna si allontanerà sempre di più da lui.

Manuela (Gina Amarante) si imbatterà in alcuni messaggi di Micaela e scoprirà così che la sua gemella non intende più partire assieme a Filippo (Michelangelo Tommaso), Serena (Miriam Candurro) e il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). A quanto pare la gemella dalla ciocca colorata è intenzionata ad andare in vacanza assieme ad un fotografo olandese appena conosciuto.

Manuela, decisa a non dare l'ennesima delusione al figlio di Niko, deciderà così di sostituirsi a Micaela, mettendo in atto una piccola messinscena come era già avvenuto in passato.