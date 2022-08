Manca sempre meno al debutto della ventiduesima edizione di Amici: domenica 18 settembre andrà in onda la prima puntata, che però dovrebbe essere registrata con qualche giorno d'anticipo. Un rumor che si sta facendo strada sul web a poche settimane dal via, riguarda il possibile ritorno nel cast di Nunzio Stancampiano: il ragazzo potrebbe essere promosso al ruolo di ballerino professionista ad un solo anno dalla sua esperienza come allievo. Novità in arrivo anche tra i nuovi alunni e nella commissione interna.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Inizia a prendere forma il cast della nuova edizione di Amici: dopo aver saputo che novità che Maria De Filippi ha apportato al corpo docenti, i fan sono stati aggiornati su un'altra componente fondamentale del talent-show, gli allievi.

Secondo a quello che si vocifera in rete in questi ultimi giorni di agosto, non è così scontato il ritorno di Mattia Zenzola nella scuola.

Anche se Raimondo Todaro aveva assicurato al giovane infortunato un banco nella classe 2022/2023, si dice che se lo vorrà dovrà riconquistarselo partendo dallo stesso livello di tutti gli altri aspiranti alunni.

Pare, infatti, che il pugliese abbia preso parte ai casting che si sono tenuti a Roma in queste settimane, e solamente se convincerà almeno uno dei sei professori della commissione interna potrà riprendere l'avventura lì da dove è stato costretto ad interromperla alcuni mesi fa.

Il latinista di Amici 21 vicino al corpo di ballo

Un altro gossip che sta circolando in queste ore sulla prossima edizione di Amici, è quello che riguarda un possibile quanto clamoroso ritorno nel cast.

Dopo che si è vociferato della probabile partecipazione di Nunzio alla prima puntata della 22^ stagione del talent-show, alcuni siti hanno fatto delle ipotesi sul suo futuro televisivo.

Pare che Maria De Filippi non abbia intenzione di rinunciare al danzatore di latinoamericano che solo pochi mesi fa ha contribuito al successo d'ascolti del suo format, sia con le performance sul palco che con i siparietti che ha messo su con la maestra Alessandra Celentano.

Stancampiano, dunque, potrebbe essere "promosso": da allievo di Amici 21, il siciliano sarebbe vicino al ruolo di ballerino professionista di Amici 22.

Se così fosse, il giovane andrebbe ad affiancare colleghi dal calibro di Francesca Tocca e Umberto Gaudino, entrambi rappresentati del genere in cui è specializzato anche Raimondo Todaro.

I docenti di Amici tra addii e ritorni

Un'altra importante novità che Maria De Filippi ha deciso di apportare al suo storico programma, riguarda la commissione interna che tra poche settimane dovrà selezionare gli allievi che formeranno la classe 2022/2023.

Per cercare di smuovere un po' le dinamiche del talent-show, la conduttrice non ha confermato due storiche professoresse, ne ha richiamata una molto amata e ha contattato una new entry già vista nel ruolo di giudice delle sfide del pomeridiano.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dunque, hanno lasciato il posto alla rientrante Arisa e all'esordiente Emanuel Lo: sia tra i professori di canto che tra quelli di ballo, dunque, ci sarà un volto nuovo rispetto ai sei della stagione precedente.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, invece, saranno ancora insegnanti dei cantanti della scuola, mentre Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si occuperanno dei danzatori.

Ancora nessun aggiornamento, invece, è arrivato sulla fase più attesa del format: il serale, che dovrebbe iniziare nella primavera del 2023 e potrebbe proporre un meccanismo del tutto rinnovato e incentrato più sui ragazzi che sui docenti.