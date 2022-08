Manca pochissimo all'inizio delle riprese della nuova stagione di Uomini e donne. A fine agosto, infatti, verranno registrate le prime puntate che poi saranno trasmesse su Canale 5 a partire dal 19 settembre. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, però, ha cercato di alleviare l'attesa dei fan fornendo dei particolari su quello che dovrebbe accadere nei primi appuntamenti dell'edizione 2022/2023 del dating show: nessun "clamoroso" ritorno tra gli Over, quattro tronisti con professioni "normali" e il rientro in studio di qualche coppia storica.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Gli studi di Uomini e Donne stanno per riaprire dopo oltre tre mesi. Le vacanze dei protagonisti del dating show, infatti, stanno per finire e i fan non vedono l'ora di scoprire cosa sia successo durante la lunga pausa estiva.

Tra il 30 e il 31 agosto, infatti, dovrebbero essere registrate le prime puntate della nuova edizione. Lorenzo Pugnaloni sostiene che, salvo cambi di programma dell'ultima ora, tra meno di una settimana dovrebbero tesservi le riprese dei primi appuntamenti 2022/2023 con i troni Classico e Over.

Sempre il blogger ha regalato qualche altra "chicca" su quello che potrebbe succedere all'interno degli Elios nei prossimi giorni.

I gossip sui protagonisti di Uomini e Donne

In una storia che ha pubblicato su Instagram il 23 agosto, Pugnaloni si è rivolto ai fan di Uomini e Donne ed ha detto loro: "Al momento non è previsto nessun ritorno storico nel parterre da parte di ex volti di anni precedenti".

Il blogger, dunque, ha smentito le voci del possibile rientro in studio di qualche personaggio che ha contribuito al successo della trasmissione Mediaset nel recente passato.

Si è parlato del probabile reinserimento nel cast del Trono Over di veterani come Giorgio Manetti oppure Alessandro Vicinanza, ma pare che tutto ciò non accadrà, almeno non nell'imminente futuro.

Ha anche aggiornato i curiosi sulla versione giovani del dating show: "Tra i quattro tronisti potrebbero esserci un personal trainer, un'imprenditrice, un infermiere e una commessa".

Queste però, attualmente, sarebbero solo voci che non hanno ancora trovato conferme ufficiali.

Personaggi amati ancora a Uomini e Donne

Lorenzo Pugnaloni, infine, ha fatto sapere che alle prime registrazioni stagionali di Uomini e Donne potrebbero partecipare alcuni ex protagonisti, che proprio grazie al dating-show hanno trovato l'anima gemella.

Il blogger ha ipotizzato il ritorno in studio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, che nei prossimi mesi diventeranno genitori, ma non è da escludere che Maria De Filippi possa invitare anche coppie che si sono formate tra dame e cavalieri del Trono Over.

Diego e Aneta, ad esempio, stanno insieme da poco, ma dopo l'estate andranno a convivere, mentre il 5 settembre si celebreranno le nozze di Caterina e Biagio, anche loro probabili ospiti dei primi appuntamenti 2022/2023 di U&D.

La trasmissione Mediaset, comunque, tornerà in onda su Canale 5 solamente lunedì 19 settembre, quindi i fan scopriranno con largo anticipo cosa accadrà al rientro dalle vacanze sia tra i personaggi della versione senior che tra i giovani sulla poltrona rossa.