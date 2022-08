Potrebbe essere solo un pettegolezzo, oppure semplicemente la verità. Il Gossip che sta infiammando i social nelle ultime ore vede protagonisti alcuni alunni di Amici 21. Un triangolo amoroso potrebbe essere formato da Cosmary Fasanelli, Alex Wyse e Nunzio Stancampiano. I danzatori ultimamente sono stati avvistati insieme, in particolare sta circolando una foto dei due mentre si trovano a Taormina. Tanto è bastato per parlare della nascita di una nuova coppia. Immediato è giunta la reazione di Alex, ex fidanzato di Cosmary, che ha smesso di seguire entrambi sui social.

Poco dopo Fasanelli ha dato vita a uno sfogo su Twitter, con cui però non ha confermato, ma nemmeno smentito, la frequentazione con Nunzio.

La reazione di Alex al gossip sulla sua ex e Nunzio

Cosa sta succedendo tra Cosmary e Nunzio? Gli utenti social sono convinti che i due ballerini di Amici 21 abbiano intrapreso una relazione. Entrambi non hanno proferito parola al riguardo, ma vi sono diverse testimonianze su Twitter che vorrebbero i due danzatori particolarmente vicini, tant'è che hanno trascorso un giorno insieme Taormina, più precisamente ai giardini Naxos. Nessun problema se non fosse che Fasanelli fino a qualche tempo fa faceva coppia con Alex.

Gli utenti più attenti e i fan della ormai ex coppia hanno subito iniziato a indagare sui social per capire come il cantante, da sempre riservato per ciò che concerne la sua vita sentimentale, avrebbe potuto reagire a quello che attualmente sembrerebbe solo un pettegolezzo.

Alex una mossa, seppure discreta, l'ha fatta. Ha smesso di seguire sui social sia la sua ex fidanzata che il suo ex compagno. Segno che per lui le dicerie sono reali? Non è dato ancora saperlo, ma sta di fatto che Cosmary ha deciso di prendere la parola per chiarire il suo punto di vista.

Cosmary: 'Si parla senza conoscere la realtà'

Il messaggio della ballerina postato su Twitter è alquanto criptico, perché non è possibile capire se si tratta di una conferma o di una smentita. Più che altro, lo sfogo di Fasanelli è un invito a non dare giudizi senza conoscere profondamente i fatti. Inoltre la ballerina ha chiesto di seguirla per la sua arte e non per le vicende della sfera privata.

"Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio" ha esordito Cosmary, affermando di essere la stessa persona di sempre.

"Sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto" ha proseguito la giovane, che ha precisato di non essere capace di agire solo per convenienza. Inoltre la ballerina ha ribadito che il suo desiderio è che venga amata per il percorso artistico, di cui ha anticipato tante novità, e non i percorsi sentimentali che restano personali. Che il lavoro svolto insieme sul palco di Battiti Live 2022 abbia legato i due ballerini anche nel privato?