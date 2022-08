Quando ritorna la soap Una vita su Canale 5? I numerosi fan e appassionati della soap opera spagnola si chiedono quando ripartirà l'appuntamento in prima visione assoluta con la seguitissima serie spagnola che, questa estate, è stata messa in pausa.

Complice l'avvicinarsi delle ultime puntate di sempre, i vertici del Biscione hanno preferito non "sprecare" episodi durante un periodo dell'anno in cui non ci sono tantissimi spettatori davanti alla tv, conservando così le puntate per la nuova stagione televisiva Mediaset.

L'atteso ritorno della soap Una vita su Canale 5

Nel dettaglio, verso fine luglio si è optato per la sospensione di Una vita dalla programmazione feriale di Canale 5. La soap ambientata ad Acacias 38 è stata messa in stand-by così da non sprecare episodi in un periodo dell'anno in cui non c'è grande affluenza davanti al piccolo schermo.

E così, al posto delle puntate di Una Vita si è scelto di puntare su un raddoppio quotidiano della soap Beautiful, che continua ad ottenere ottimi risultati dal punto di vista auditel.

Tuttavia, l'attesa per i fan della soap Una Vita sta per terminare, dato che le ultime puntate di sempre saranno ben presto trasmesse nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

Ecco quando ritorna Una vita nel daytime di Canale 5

L'appuntamento con le nuove e ultime puntate di Una vita è in programma a partire da lunedì 22 agosto 2022.

E' questa la data in cui il daytime pomeridiano di Canale 5 tornerà a trasmettere gli episodi in prima visione assoluta della soap opera e si scopriranno così le sorti dei vari abitanti del quartiere spagnolo.

La messa in onda della soap iberica è prevista come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, prendendo così il posto del doppio episodio di Beautiful che sarà sospeso dal palinsesto Mediaset.

Il ritorno di Una Vita è confermato anche al sabato pomeriggio, sempre nella stessa fascia oraria pomeridiana, dove poi si ritroverà a fare da traino al talk show Verissimo.

Anticipazioni ultime puntate Una vita: la morte di Genoveva

Ma cosa succederà nelle ultime puntate di Una vita? Le anticipazioni sull'atteso finale di sempre della soap rivelano che per Genoveva arriverà il momento di fare i conti con la vendetta di suo marito Aurelio.

L'uomo, dopo essere stato colpito a morte da Rodrigo, aveva fatto credere a tutti di essere stato ucciso e quindi di essere passato definitivamente a "miglior vita".

Peccato, però, che questa non sarà la realtà dei fatti, dato che nel corso del gran finale della soap opera, si assisterà al ritorno in scena di Aurelio.

L'uomo rimetterà piede nel quartiere e lo farà con uno scopo ben preciso: uccidere sua moglie Genoveva. Una vendetta che porterà a termine, dato che il suo piano andrà in porto e per la dark lady di Acacias 38 non ci sarà via di scampo.

Terra Amara potrebbe prendere il posto di Una vita in daytime

Genoveva morirà dopo un colpo letale di arma da fuoco, il quale segnerà definitivamente la sua uscita di scena e porterà al gran finale di sempre della soap iberica, seguita da una platea di oltre due milioni di spettatori.

E, con il finale di sempre di Una vita, bisognerà capire cosa andrà in onda nella fascia oraria 14:10 - 14:45: in pole position ci sarebbe l'appuntamento con Terra Amara, la soap turca che questa estate sta spopolando nel pomeriggio Mediaset.