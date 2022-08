Fiocco rosa per Fabio Colloricchio e la sua compagna Violeta Mangrinan. Nella giornata di ieri, domenica 31 luglio, è nata Gala, primogenita della coppia con un parto naturale di cui l'influencer spagnola ha raccontato ogni minimo particolare. D'altra parte durante tutta la gravidanza, Violeta aveva tenuto aggiornati i suoi fan, annunciando già qualche giorno fa che la mamma di Fabio non sarebbe potuta arrivare in tempo perché bloccata in Italia dal Covid-19. Nel frattempo, la coppia è al settimo cielo per questo neonato che tiene adesso tra le braccia.

La nascita di Gala, primogenita della coppia

Tempo di nascite per gli ex volti di Uomini e Donne. Solo un paio di giorni fa Cecilia Zagarrigo ha informato i suoi fan che la piccola Mia era venuta al mondo, e a breve nascerà anche il figlio di Nicole Mazzocato, ex di Fabio che per ironia della sorte ha condiviso con Colloricchio il periodo di attesa ma con nuovi compagni al proprio fianco. Violeta ha dato alla luce una bellissima bimba di 3,2 KG e 48 cm di lunghezza: Gala è il nome scelto per la piccolina, così come i neogenitori avevano annunciato già con largo anticipo sui social.

Fabio ha condiviso sul suo profilo una foto in cui compare la compagna con la bimba stretta al petto, ma il volto di Gala non è stato ancora mostrato, sebbene sia comparsa poi anche sul profilo social della mamma.

Certamente, la coppia continuerà a mostrarsi in compagnia della loro bimba, che Fabio ha definito da papà innamorato, come giusto che sia, la più bella del mondo stupendosi di come tanta meraviglia possa essere reale. La coppia non ha mancato di ringraziare, poi, tutti i sostenitori che hanno mandato messaggi di auguri e si sono preoccupati per loro.

La storia d'amore di Violeta e Fabio

Fabio e Violeta sono una coppia già da tre anni. I due si sono conosciuti a Supervivientes, versione spagnola dell'Isola dei Famosi. In quell'occasione tra i due scoppiò la passione che li portò a non frenare l'intimità seppure con la presenza delle telecamere. Da allora non si sono più separati, tanto che Fabio decise di lasciare l'Italia per trasferirsi in Spagna per stare al fianco della sua Violeta.

I due condividono l'esperienza pregressa di Uomini e Donne, Fabio fu prima corteggiatore e poi tronista, mentre Violeta ha partecipato a Mujeres y hombres y viceversa, la versione iberica del dating show. Ma le relazioni nate sotto i riflettori, in quel caso, per nessuno dei due hanno funzionato. La vita, insomma, ha portato i due giovani a incontrarsi nel momento giusto tanto che adesso sono diventati una famiglia, pronti a vivere questa emozionante avventura in tre.