Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso delle puntate della settimana che andrà dall'8 al 12 agosto saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Marina, dopo un iniziale momento di titubanza, accetterà la proposta di Roberto e tornerà a vivere a Palazzo Palladini. Nunzio, disposto a tutto pur di trovare Chiara, si rimetterà a giocare d'azzardo pur di racimolare il denaro necessario. Per i coniugi Nicotera, dopo un iniziale momento di serenità, arriverà un tragico evento a rompere gli equilibri.

Raffaele, seppur a fatica, riuscirà a riconquistare la fiducia di sua moglie.

La titubanza di Ornella

Nonostante l'aiuto di Viola, per Raffaele risulterà estremamente difficile riconquistare la fiducia di sua moglie. Anche l'uomo si lascerà prendere dalle sue insicurezze. Per Bianca, Angela e Franco arriverà il momento di partire per le vacanze. Nunzio invece continuerà a studiare un modo per potersi mettere in contatto con Chiara. Mariella invece, desiderosa di novità, prenderà un'iniziativa personale che non avrà gli effetti sperati con suo marito. Nunzio, deciso a ritrovare la sua fidanzata, si affiderà al suo talento per guadagnare facilmente il denaro necessario per pagare un investigatore privato.

Il giovane riprenderà a giocare d'azzardo, ma i suoi progetti si frantumeranno quando arriverà a scontrarsi con un suo antico rivale. Raffaele, con tanta pazienza, continuerà a corteggiare sua moglie al fine di farsi perdonare, nonostante la tanta freddezza della donna nei suoi confronti.

La spiazzante proposta di Ferri

Roberto deciso a vivere alla luce del sole la sua storia con Marina proporrà alla donna di trasferirsi a Palazzo Palladini ma la donna, impaurita dal futuro, rifiuterà la sua proposta certa che la loro storia potrebbe finire male ancora una volta.

Franco scoprirà le reali intenzioni di Nunzio e i metodi adottati dal giovane per rintracciare Chiara. Silvia e Giancarlo invece, con molto imbarazzo, si ritroveranno a dover raccontare all'ex marito della donna i loro progetti per le vacanze. A Maratea, intanto, Manuela continuerà a vestire i panni di Micaela e per questo motivo Serena sarà costretta a reggerle il gioco con Niko.

Marina deciderà di assecondare la richiesta di Roberto e si trasferirà a Palazzo Palladini. Da quel momento una misteriosa figura femminile comincerà a girovagare intorno al Palazzo. Dopo i numerosi tentativi di Raffaele, Ornella deciderà di concedergli una nuova possibilità e per questo motivo la donna proporrà a Viola di organizzare per l'occasione un pranzo in famiglia. Lello Valsano invece continuerà la sua fuga disperata.

Tragico evento per Viola ed Eugenio

Tra Viola ed Eugenio tornerà la vecchia armonia familiare, ma proprio nel momento in cui i due saranno all'apice della felicità, un evento tragico potrebbe sconvolgere ancora una volta le loro vite. Marina e Roberto cominceranno a cercare una nuova governante, ma a sorpresa si imbatteranno in una donna interessata proprio a svolgere quel ruolo in casa loro. Nonostante i diversi rifiuti di Giulia, mastro Peppe continuerà a corteggiarla, ignaro del fatto che la donna si sia fatta una brutta idea su di lui.