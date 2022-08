La nuova edizione di Avanti un altro tornerà sul piccolo schermo anche nella prossima stagione televisiva di Canale 5. Durante le nuove puntate dello show di Paolo Bonolis ci saranno due nuovi ingressi nel cast. Come annunciato nel magazine diretto da Alfonso Signorini, Giucas Casella e Sophie Codegoni saranno tra i protagonisti nella trasmissione di Canale 5. L'ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà presente nel programma nel ruolo di mago, mentre l'ex tronista di Uomini e Donne sarà la nuova Bonas.

Giucas Casella e Sophie Codegoni dal GF Vip ad Avanti un altro

Avanti un altro: Giucas Casella dal GF Vip a mago nello show di Paolo Bonolis

Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 3 agosto, è stata confermata la presenza di Giucas Casella nel "Minimondo" di Avanti un altro. L'illusionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà nel cast dello show di Paolo Bonolis in veste di mago.

L'ingresso nella trasmissione dell'ex gieffino è stato voluto da Sonia Bruganelli, che ha pensato all'ex protagonista del reality di Canale 5 per avere un ruolo nel programma.

Avanti un altro: Sophie Codegoni dal GF Vip a Bonas

Giucas Casella non sarà l'unico ex volto noto della sesta edizione del GF Vip, che prenderà parte ad Avanti un altro, perché è emerso che anche Sophie Codegoni arriverà nel cast della trasmissione di Paolo Bonolis.

Per l'ex tronista di Uomini e Donne ci sarà spazio nelle puntate dello show di Canale 5 nel ruolo di Bonas. La modella, infatti, diventerà il volto femminile di punta del programma, sostituendo Sara Croce. In merito alla nuova opportunità professionale, l'ex concorrente del GF Vip ha rivelato di essere felice e di essere pronta a mettersi in gioco, imparando nuove cose. Inoltre l'ex gieffina ha rivelato che inizierà una convivenza con Alessandro Basciano a Roma, città in cui si svolgeranno le riprese della trasmissione.