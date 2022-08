Le elezioni politiche previste dell 25 settembre prossimo potrebbero causare alcuni problemi al Grande Fratello Vip 7. A meno di una settimana dal debutto della nuova edizione, i concorrenti saranno chiamati a scegliere se andare a votare oppure se rimanere nella casa e astenersi. Tra le possibilità al vaglio degli addetti ai lavori ci sarebbe anche quella di sospendere il reality per circa sette giorni, il tempo necessario affinché gli inquilini possano portare a termine la quarantena preventiva prevista dai protocolli anti-Covid.

Aggiornamenti sulla programmazione del GF Vip

Anche se il GF Vip 7 non è ancora cominciato, Alfonso Signorini e il suo staff devono già fare i conti con un primo inconveniente.

Come riportano varie testate, chi lavora per il reality Mediaset sarebbe già al lavoro per trovare una soluzione a un ostacolo che gli si è posto di fronte nell'ultimo periodo: le elezioni politiche del 25 settembre.

Visto che il format di Canale 5 inizierà una settimana prima delle votazioni nazionali, si deve sciogliere il nodo legato a cosa accadrà al programma quando i concorrenti si recheranno nelle loro città per andare a esprimere la personale preferenza.

Secondo quello che riporta Tvblog, tutti gli inquilini potranno lasciare temporaneamente la casa per votare, ma con la consapevolezza di non poter rientrare prima di una settimana.

Le regole per la sicurezza al GF Vip

Se tutti i concorrenti del GF Vip decidessero di andare a votare, gli addetti ai lavori sarebbero costretti a correre ai ripari. Il rischio è che la casa rimanga vuota per almeno una settimana.

Il cast della settima edizione (che inizierà l'avventura tra la prima puntata del 19 e la seconda del 22) potrebbe abbandonare temporaneamente le mura della casa di Cinecittà: dopo essersi espressi sulle elezioni politiche, i vipponi non potrebbero rientrare subito in gioco.

Come è consuetudine da un paio d'anni a questa parte, chiunque esca dalla casa deve affrontare un periodo di quarantena in albergo per evitare dei focolai Covid all'interno della casa.

Al termine dei sette giorni di isolamento in una camera d'hotel, i protagonisti del reality possono riprendere l'avventura da dove si era interrotta.

Quest'ipotesi preoccuperebbe gli autori, che non escluderebbero l'eventualità di sospendere la messa in onda del programma per il tempo necessario affinché i concorrenti terminino la quarantena nel rispetto delle norme anti-Covid.

I personaggi del GF Vip presentati in due puntate

Sembra impensabile che il GF Vip vada in onda senza concorrenti (o solo con alcuni di loro nella casa), quindi l teoria più accreditata sarebbe quella che il programma potrebbe essere sospeso a fine settembre per permettere agli inquilini di votare e rientrare in gioco dopo sette giorni di isolamento.

Sempre in rete si legge che i vipponi della nuova edizione saranno presentati da Alfonso Signorini in due tranche: un gruppo entrerà nella casa durante la prima puntata del 19 settembre, un altro nel corso della diretta del giovedì successivo.

A oggi il cast completo non è ancora stato ufficializzato: solamente Giovanni Ciacci è stato confermato nel ruolo con un'intervista rilasciata alla rivista diretta dal conduttore del Reality Show.

Gli ultimi rumor che stanno circolando sui futuri protagonisti della trasmissione Mediaset sostengono che a varcare la porta rossa potrebbero essere Alessio Tripi (volto dell'ultima stagione de La Pupa e il Secchione) e Valeria Marini (per lei sarebbe la quarta volta).