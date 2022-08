La soap opera turca Terra amara continua a portare a casa ottimi ascolti e non smette di conquistare il pubblico italiano. Nel corso delle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, Gaffur Taskin (Bülent Polat) attenterà alla vita di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). In particolare il capomastro, non appena il nemico finirà in ospedale a seguito di un incidente, cercherà di farlo morire soffocato.

Anticipazioni turche, Terra amara: Yilmaz ha un incidente stradale

Non mancheranno i colpi di scena e i momenti di tensione nei prossimi episodi dello sceneggiato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Dagli spoiler si evince che non ci sarà ancora pace per il protagonista Yilmaz dato che, dopo essere rimasto nuovamente deluso da Zuleyha (Hilal Altınbilek), rischierà di perdere la vita. Tutto avrà inizio quando quest’ultima, per impedire al marito Demir (Murat Ünalmış) di premere il grilletto della sua arma da fuoco contro il suo ex, gli dichiarerà il suo amore.

A questo punto Akkaya, convinto che la sua amata sia stata sincera, si metterà alla guida della sua auto e inizierà a vagare senza meta, finendo per avere un incidente stradale. Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) non nasconderà la sua evidente preoccupazione quando verrà messo al corrente del ricovero in ospedale del suo figlioccio.

Fekeli sequestra Gaffur, Akkaya si risveglia dopo la visita di Zuleyha

A complicare la situazione ci penserà Gaffur, che durante una visita all’ex detenuto tenterà di soffocarlo con un cuscino. Per fortuna a salvare la vita a Yilmaz saranno un medico e gli uomini di Fekeli guidati da Çetin Ciğerci (Aras Şenol). Il capomastro dei Yaman, durante la fuga, farà i conti con l’ira del padrino di Akkaya, dato che lo sequestrerà con la convinzione che abbia tentato di uccidere il suo alleato su ordine di Demir.

Fekeli lascerà subito libero Gaffur, ma solo dopo avergli detto di ribadire a Yaman di fare attenzione a lui.

Zuleyha approfitterà di un viaggio di lavoro del marito per somministrare un sonnifero a Hunkar (Vahide Perçin), servendosi però della complicità del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), dopodiché si recherà in ospedale da Yilmaz fingendosi un'infermiera.

Zuleyha, tra le lacrime, prometterà a Yilmaz che presto tornerà al suo fianco per crescere insieme il loro figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), facendogli sapere per la prima volta che in realtà è nato dalla loro storia d’amore, anche se purtroppo Akkaya sarà ancora incosciente e non potrà ascoltare le parole della sua amata. Il giorno seguente Yilmaz farà fare un sospiro di sollievo a Fekeli, visto che si risveglierà.