Stefania e Marco al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 7. La fortunatissima soap opera del pomeriggio tornerà in onda da settembre in poi su Rai 1 e, tra i volti confermati, spicca quello dell'attrice Grace Ambrose.

In una recente intervista, anticipando un po' quello che succederà nelle nuove puntate della soap, l'attrice, che veste i panni di Stefania, ha lasciato intendere che con il suo Marco non sarà tutto "rose e fiori", tanto che ci sarà un momento in cui la venere farà anche un passo indietro.

Marco e Stefania al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che, dal prossimo settembre, ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1.

La soap tornerà nella fascia oraria che va dalle 16 alle 17, prendendo così il posto della soap spagnola Sei Sorelle, che questa estate non ha ottenuto ascolti soddisfacenti al massimo e tali da poter "rimpiazzare" per sempre la soap ambientata nel grande magazzino milanese.

E, tra i volti di spicco, figurano quelli di Marco e Stefania. La giovane coppia, nata sul finire della scorsa stagione, sarà al centro dell'attenzione e delle trame della settima serie.

Il retroscena sul rapporto tra Marco e Stefania ne Il Paradiso 7

A svelare un po' quello che succederà nel corso dei prossimi episodi, ci ha pensato l'attrice Grace Ambrose: in una recente intervista ha un po' spiazzato i fan, lasciando intendere che tra lei e il suo Marco, non andrà tutto bene.

"Questo è il primo vero grande amore di Stefania.

C'è un conflitto: si lascerà andare ma allo stesso tempo ci saranno dei motivi per cui si tirerà indietro", ha svelato l'attrice parlando proprio di quello che sarà l'evolversi del suo legame con Marco Di Sant'Erasmo nel corso de Il Paradiso delle signore 7.

Ma quali saranno questi motivi per cui, Stefania, farà dei passi indietro nei confronti del fidanzato?

Non si esclude che l'armonia tra i due fidanzati possa essere messa in crisi dall'arrivo in città di Tancredi, fratello di Marco, che sarà tra le new entry di questo nuovo attesissimo capitolo della soap.

'Ci saranno tanti colpi di scena', svela l'attrice di Stefania

"La vita di Stefania è cambiata sotto ogni punto di vista: lavorativi, familiari, amorosi. Si sta godendo questo cambiamento, sta maturando, se lo sta vivendo e ci saranno tanti colpi di scena", ha svelato ancora l'attrice di Stefania.

Insomma, la nuova stagione de Il Paradiso delle signore 7 promette grandi sorprese e c'è da scommettere che, i nuovi intrighi, non deluderanno per niente le aspettative dei milioni di spettatori e appassionati della soap opera di Rai 1.