Tra i volti storici di Un posto al sole figura quello di Elena Giordano, interpretata dall'attrice Valentina Pace. Nel corso dell'ultimo periodo di messa in onda della soap opera di Rai 3, però, gli spettatori e appassionati hanno avuto modo di assistere a una sua uscita di scena.

Una decisione dettata dalla volontà di Valentina Pace di dedicarsi alla famiglia, complice l'arrivo della sua amata Matilde, che l'ha "costretta" a prendersi un periodo di pausa dal set. Ma, per le prossime puntate della soap opera, non è escluso un ritorno in scena di Elena.

Elena Giordano potrebbe ritornare nel cast di Un posto al sole

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole prosegue con successo nella fascia dell'access prime time di Rai 3 ed è confermato per tutta la stagione 2022/2023.

La soap continuerà ad appassionare gli spettatori con le tormentate e intricate vicende dei vari protagonisti di Palazzo Palladini, pronti a entusiasmare il pubblico.

E, per questa nuova stagione della soap opera, non si esclude che possa esserci anche il ritorno di Elena Giordano, uno dei volti di spicco, tra i più amati in assoluto dal pubblico.

'Spero di tornare sul set di Un posto al sole', rivela l'attrice di Elena Giordano

Valentina Pace lasciò il cast della soap opera per dedicarsi alla maternità ma, a distanza di un po' di tempo dall'arrivo del suo bebè, ha ammesso che le piacerebbe poter tornare in scena.

"Sono andata in maternità mentre recitavo in Un posto al sole. Ora che Matilde è grande e andrà all'asilo, spero di tornare sul set, perché sono molto affezionata al personaggio di Elena Giordano", ha ammesso l'attrice Valentina Pace intervistata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Insomma, l'attrice sarebbe pronta a calarsi nuovamente nei panni di Elena e quindi a prendere parte alle nuove puntate della soap opera che, tutte le sere, continua ad appassionare una media di circa un milione e mezzo di spettatori, toccando anche il 9% di share.

In attesa di scoprire se ci sarà davvero questo ritorno di Elena Giordano nel cast della prossima stagione di Un posto al sole in onda su Rai 3, l'appuntamento con la soap andrà in pausa per ben due settimane per il consueto stop estivo.

Al via lo stop estivo per la soap Upas su Rai 3: ecco quando riparte

Dal 15 agosto, infatti, comincerà lo stop delle puntate inedite su Rai 3: gli spettatori e appassionati che si collegheranno su Rai 3 alle 20:45, avranno modo di vedere la trasmissione "I Mestieri di Mirko", che prenderà il posto delle vicende degli abitanti di Palazzo Palladini.

La messa in onda delle nuove puntate di Un posto al sole sono in programma nuovamente da lunedì 29 agosto in poi e per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023.