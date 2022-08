La settima stagione de Il Paradiso delle Signore partirà su Rai 1 il 12 settembre: uno dei personaggi che i fan ritroveranno all'interno del cast, sarà la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, interpretata dall'attrice Vanessa Gravina.

Nella nuova serie, la donna dirigerà il grande magazzino, insieme a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e l'imprenditore la aiuterà a vendicarsi del suo ex Umberto. L'attrice milanese è stata intervistata nei giorni scorsi, dal settimanale "Di Più Tv" e ha parlato della nuova stagione, che la vedrà protagonista indiscussa.

Il Paradiso 7: Adelaide vuole vendicarsi di Umberto e Flora

Vanessa Gravina, intervistata nei giorni scorsi, ha regalato alcune importanti anticipazioni, riguardo la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa a partire dal 12 settembre su Rai 1.

L'attrice ha confessato che ogni giorno è smaniosa di leggere il copione e di scoprire cosa succederà di nuovo: "Per la contessa Adelaide, la parola d'ordine sarà vendetta. Adelaide sarà pugnalata alle spalle da Umberto Guarnieri e non si fermerà finché non avrà pareggiato i conti con lui e con Flora Ravasi". Durante la settima stagione, dunque, a muovere i fili della trama, sarà proprio la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

Vanessa Gravina: 'Adelaide vuole rendere la vita di Flora un inferno'

Sempre durante l'intervista, Vanessa Gravina ha confessato: "Alla fine della sesta stagione, abbiamo lasciato la contessa davanti al Paradiso delle Signore e là la ritroveremo all'inizio della nuova serie" e ha aggiunto: "L'intento di Adelaide è quello di rendere la vita della sua rivale Flora un inferno".

L'attrice milanese, inoltre, ha parlato del rapporto che il suo personaggio avrà con Vittorio Conti: "Tra Adelaide e Vittorio ci sarà una vera guerra, lui non condivide lo spirito di vendetta della contessa. Poi tra loro si creerà una alleanza. Si uniranno, diventeranno alleati contro un nemico comune, Umberto Guarnieri".

Gravina: 'Umberto userà tutti i suoi mezzi per proteggere Flora'

Vanessa Gravina ha parlato della nuova serie de Il Paradiso delle Signore e ha confessato che il suo personaggio non farà altro che pianificare la sua vendetta contro Umberto e Flora Gentile Ravasi. Guarnieri, però, non resterà a guardare senza reagire: secondo le anticipazioni svelate da Vanessa Gravina, l'imprenditore farà di tutto per difendere la serenità della sua amata.

Riguardo a ciò, l'attrice milanese ha confessato: "Umberto userà tutti i suoi mezzi, leciti o illeciti, per proteggere Flora, tanto che minaccerà Adelaide". In seguito, però, Guarnieri farà un passo falso e farà sì che Adelaide possa portare avanti la sua vendetta contro di lui e la giovane Ravasi.

La contessa verrà aiutata da Vittorio Conti, a raggiungere il suo scopo, ma l'imprenditore non sarà l'unico che vorrà collaborare con Adelaide.

La contessa verrà aiutata da Vittorio Conti e Marcello Barbieri

Nell'organizzare la sua vendetta contro Umberto e Flora, Adelaide verrà aiutata da Vittorio Conti e da Marcello Barbieri. Quest'ultimo verrà rivalutato dalla contessa Di Sant'Erasmo: il giovane, infatti, ha cambiato il suo atteggiamento e il suo modo di vivere dopo essersi laureato e così facendo ha attirato l'attenzione di Adelaide.

In merito a ciò, Vanessa Gravina ha dichiarato: "Adelaide lo prenderà sotto la propria ala e farà di lui un gentiluomo e un uomo d'affari". Oltre a Vittorio e Marcello, la contessa avrà ben presto un terzo alleato: si tratta di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) un nuovo personaggio, moglie di Tancredi, il fratello di Marco.

Adelaide inizierà una nuova relazione

Alla fine dell'intervista, Vanessa Gravina ha parlato dei sentimenti provati da Adelaide e ha confessato: "È ancora innamorata, nonostante il modo in cui l'ha trattata. Umberto l'ha lasciata da un giorno all'altro per una donna più giovane, è amareggiata e addolorata". Poi ha aggiunto: "Adelaide si accorgerà che un amore che fa male non va bene e inizierà una nuova relazione".

Infine, l'attrice milanese ha voluto dire la sua e ha dichiarato: "Non accetto l'amore a tutti i costi, se un uomo mi fa stare bene, ottimo, ma se mi fa male non ci sto".