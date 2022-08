Sarebbero molti i personaggi che gli autori del GF Vip hanno visionato in questi mesi per definire il cast della settima edizione. Secondo Alessandro Rosica, dunque, parecchie celebrità sarebbero rimaste fuori dal gruppo di vip che varcheranno la porta rossa il 19 settembre. Tra i grandi esclusi figurerebbero Taylor Mega e Fariba, mentre Rosa Perrotta ha fatto sapere di non aver mai sostenuto un provino per il reality.

Un nome nuovo, infine, è quello di Aida Nizar: l'attrice spagnola che ha già partecipato a una edizione "nip" del format.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

A un mese esatto dall'inizio della settima edizione del GF Vip, Alessandro Rosica ha deciso di fare i nomi di alcune celebrità che sarebbero state scartate dagli autori dopo vari provini.

L'esperto di Gossip ha usato Instagram per informare fan e curiosi del fatto che anche dei personaggi conosciuti avrebbero ricevuto un "no" dagli addetti ai lavori, a partire da un'influencer. Pare che Taylor Mega sia stata esclusa dal cast del reality-show dopo aver sostenuto un casting come aspirante concorrente. La ragazza è già stata ospite del programma di Canale 5 qualche anno fa (quando a condurlo era Barbara D'Urso), ma non è mai stata in gara e non si è mai sottoposta al giudizio del pubblico.

I 'no' degli autori del GF Vip

Sempre stando al retroscena che ha svelato Rosica sui social network, anche Fariba Tehrani sarebbe stata esclusa dal gruppo di inquilini del GF Vip 7. La mamma di Giulia Salemi, infatti, avrebbe fatto un provino. ma non sarebbe riuscita a convincere gli autori a darle un'opportunità.

L'esperto di gossip, poi, in quest'elenco degli "scartati" ha inserito anche Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne e oggi affermata influencer e mamma.

La napoletana, però, a differenza delle colleghe si è esposta per smentire questa voce, anzi ha fatto sapere di non aver mai fatto neppure un casting per il reality di Canale 5, quindi il suo nome non dovrebbe essere accostato al programma in nessun senso.

Possibile 'turbolento' ritorno al GF Vip

Per alcune celebrità che sarebbero state respinte ad un passo dalla porta rossa, ce ne sono altre che hanno già la certezza di varcarla lunedì 19 settembre.

A un mese dal debutto su Canale 5, Alfonso Signorini ha postato su Instagram un nuovo indizio su una concorrente. Il presentatore ha pubblicato la foto di un block notes e di una penna dicendo che la futura vip è troppo distratta e ha dimenticato entrambi gli oggetti ai quali è molto legata. Una teoria che tanti curiosi stanno sposando in queste ore, è quella di un possibile ritorno tra le mura di Cinecittà di una donna spagnola che qualche anno fa è stata nella casa e ha creato scompiglio.

Secondo molti, dunque, potrebbe rientrare in gioco Aida Nizar, un personaggio televisivo "di rottura" che si è fatta notare anche in altri reality del suo Paese. La donna non si separa mai da una penna molto costosa, che è anche il suo portafortuna: il parere di tanti fan, è che potrebbe nascondersi proprio lei dietro all'ultimo indizio che il conduttore del Grande Fratello Vip ha dato sui protagonisti della settima edizione.

"Aida di nuovo concorrente? Si salvi chi può", "Vi prego, fate che dietro all'indizio del taccuino e della penna sia proprio Aida", questi sono un paio di commenti contrastanti che sono apparsi in rete il 19 agosto.