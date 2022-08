Tra i protagonisti de Il Paradiso delle signore 7 tornerà il giovane Marco, interpretato dall'attore Moisé Curia, il quale si ritroverà a vivere la sua storia d'amore con la dolce venere Stefania ma, al tempo stesso, farà i conti anche con un bel po' di novità.

I colpi di scena non mancheranno e, come svelato dallo stesso attore in una recente intervista, il suo Marco si troverà a dover affrontare l'arrivo in città del fratello Tancredi, che porterà un bel po' di scompiglio nella sua vita.

Marco e Stefania innamorati nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, i nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 7 si preannunciano densi di sorprese per il giovane Marco.

Da un lato, infatti, si ritroverà finalmente a poter vivere la sua storia d'amore con Stefania, dopo che i due hanno dovuto lottare con le unghie e con i denti per far sì che questa relazione riuscisse a trionfare.

Per Marco e Stefania, quindi, arriverà il momento di liberarsi definitivamente dal giogo di Gemma e per entrambi sarà il momento di concentrarsi su questa nuova storia d'amore che, nel corso della settima stagione, potrebbe portarli anche a pronunciare il fatidico "sì".

Ma, la love story con Stefania, non sarà l'unico evento che terrà banco nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 e che riguarderà il giovane Marco.

Previsto un colpo di scena per Marco: retroscena Il Paradiso delle signore 7

Il nipote della contessa Adelaide, infatti, affronterà anche l'arrivo di suo fratello Tancredi in città e, come se non bastasse, dovrà fare i conti con dei risvolti del tutto inaspettati.

"Marco continuerà su quella linea che ha iniziato nella prima stagione.

Continuerà a fare il giornalista e proseguirà la sua storia d'amore con Stefania", ha confermato l'attore Moisé Curia.

"E poi ci saranno sviluppi che gli spettatori non si aspettano, ci sarà un colpo di scena molto importante", ha aggiunto ancora l'interprete di Marco lasciandosi andare a questo retroscena sulle nuove trame de Il Paradiso delle signore 7, pur senza sbilanciarsi più di tanto e senza entrare troppo nel dettaglio.

Marco ritrova suo fratello Tancredi: retroscena Il Paradiso delle signore 7

"Poi ci sarà l'arrivo di Tancredi che tutti stiamo aspettando e che creerà un po' di scompiglio", ha svelato ancora il giovane attore protagonista de Il Paradiso delle signore.

Insomma, il percorso di Marco in questa settima stagione della soap opera, si preannuncia particolarmente denso di sorprese e colpi di scena. Riuscirà a tener testa all'arrivo del prepotente fratello Tancredi oppure no? Lo scopriremo dal 12 settembre in poi con l'inizio della nuova stagione su Rai 1.