Grande attesa per il destino di Susanna nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda a settembre su Rai 3. La compagna di Niko si è ritrovata vittima involontaria della furia cieca di Lello Valsano che, senza farsi alcun tipo di problema, ha colpito Susanna e Viola con diversi colpi di arma da fuoco.

Un finale a dir poco amaro quello della soap opera di Rai 3 che, con questo attentato, ha salutato l'affezionato pubblico per la consueta pausa estiva, in attesa del ritorno in onda a partire da lunedì 29 agosto con i nuovi attesissimi episodi in prima visione assoluta.

Susanna e Viola in pericolo: anticipazioni Un posto al sole settembre

Nel dettaglio, la vita di Susanna e Viola sarà appesa ad un filo dopo quella drammatica sparatoria che potrebbe rivelarsi fatale per le due donne.

Eppure, le anticipazioni sulle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che ad avere la peggio sicuramente non sarà Viola.

A svelare degli spoiler (involontari) su quello che accadrà verso fine settembre, sono stati gli attori Patrizio Rispo e Ilenia Lazzarin.

I due, qualche settimana fa, pubblicarono delle stories dal set della soap opera dove poteva vedersi una parte del copione inerente le scene che dovevano girare.

Viola non esce di scena: anticipazioni Un posto al sole settembre

E, da queste pagine del copione, emergeva che Viola si sarebbe ritrovata a vivere un periodo di profonda crisi con suo marito Eugenio.

Alla luce di questo attentato, la figlia di Ornella metterà nuovamente in discussione il suo matrimonio con Nicotera, complice anche il rischio che continuerebbe a vivere nel caso in cui non decidesse di cambiare definitivamente vita e mettersi in salvo assieme a suo figlio.

Insomma, Viola non morirà e nemmeno uscirà di scena dal cast della soap opera, motivo per il quale Susanna potrebbe essere la vittima dell'attentato di Lello Valsano.

Susanna sospesa tra vita e morte nelle nuove puntate di Un posto al sole

Al momento, infatti, si sa che dopo quella sparatoria Susanna si ritrova sospesa tra vita e morte: non si sa con esattezza quali sono le sue condizioni di salute e quali sono stati gli effetti di quei diversi colpi di arma da fuoco sparati all'impazzata dal criminale e pericoloso Lello Valsano.

Eppure, nelle nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre, Niko potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una delle notizie più brutte mai ricevute nella sua vita.

Non si esclude, infatti, che dopo quell'attentato Susanna potrebbe essere dichiarata morta dai medici e di conseguenza uscire di scena definitivamente dal cast della soap opera di Rai 3.

In tal caso si tratterebbe di un colpo di scena a dir poco clamoroso e di un inizio stagione inaspettato per tutti gli appassionati di Un posto al sole, pronti a seguire la soap per questa nuova stagione 2022/2023.