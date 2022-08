In arrivo guai per Ignacio nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda su Canale 5 prima del gran finale, previsto per il mese di novembre. Alodia non sospetta che il marito le sia stato infedele per tutti questi anni, ma arriverà il momento della verità. Jose lo coglierà sul fatto, ma avrà il coraggio di avvisare la poverina? Nel frattempo, Lolita sarà sempre più preoccupata per gli strani movimenti di Ramon e non lo perderà di vista nemmeno per un minuto. Per Genoveva, invece, arriverà il momento di rendere pubblica la sua gravidanza.

Di seguito, le trame dettagliate e le anticipazioni di Una vita su Canale 5.

Genoveva rende pubblica la sua gravidanza: Una vita anticipazioni

Negli ultimi episodi di Una vita, Ivan telefona a Genoveva per avvisarla che sua madre l'ha tradita. Ebbene sì, il segreto che custodiva tanto gelosamente è venuto alla luce: presto ad Acacias arriverà Gabriela, la figlia che ha abbandonato ben diciotto anni fa.

Ma i guai per Genoveva non sono finiti qui. Da poco ha scoperto di aspettare un bambino, anche se con rammarico. Dopo aver tentato di sbarazzarsene, Ignacio è intervenuto in tempo, salvando mamma e figlio.

Minacciata da Aurelio, una dimessa Genoveva ha fatto buon viso a cattivo gioco, rendendo pubblica la sua gravidanza ai vicini di Acacias.

Lolita indaga su Ramon e trema d'amore per Fidel

Nelle nuove puntate di Una vita, Aurelio avrà piani malvagi ai danni di David [VIDEO] e coinvolgerà Ramon. Lolita ha capito che Palacios le sta nascondendo qualcosa e continua a indagare sul suo conto, preoccupata da ciò che potrebbe combinare.

Nel frattempo, Rodrigo trova la lettera in cui Valeria ha confessato di essere innamorata di David e si sente mancare la terra sotto i piedi.

Problemi d'amore anche per Lolita, che si sente in colpa per i sentimenti forti che prova nei confronti di Fidel: da una parte vorrebbe abbandonarsi a lui, ma dall'altra teme di fare un torto alla memoria del compianto Antonito.

Ignacio incontra la sua amante, spoiler Una vita

Lolita avrà ragione a non fidarsi di Ramon, visto che sta tramando insieme a Fidel un piano per mettere David con le spalle al muro.

Intanto, per Ignacio è arrivato il momento di affrontare la realtà. La sua indole non è affatto cambiata, nonostante si sia sforzato di mettere la testa a posto dopo ilo matrimonio con Alodia. Da qualche tempo, Bellita e Jose hanno notato gli strani comportamenti del giovane uomo e le loro intuizioni si riveleranno più che fondate.

Nelle prossime puntate, Ignacio troverà il modo di incontrare la sua amante, ormai presente da anni, per comunicarle che la loro storia deve finire. Peccato che Jose lo veda da lontano e scopra così che Alodia ha al suo fianco un marito bugiardo e traditore.