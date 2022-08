Uomini e donne torna in onda a settembre con la nuova edizione e, in attesa della prima registrazione, non mancano i retroscena su quello che dovrebbe accadere nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Riflettori puntati in primis sul parterre del trono over: chi ritornerà in studio e chi invece rischia di essere fatto fuori dai giochi?

Tra i volti confermati in questa nuova edizione c'è quello della dama Pinuccia, considerata la "rivelazione" della passata edizione, nonché nuova nemica di Tina Cipollari.

Riparte Uomini e donne su Canale 5: i retroscena di settembre

Nel dettaglio i retroscena sulla nuova edizione di Uomini e donne non mancano, e secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni ci sarebbero dei volti del trono over già confermatissimi per settembre.

Il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, riaprirà i battenti a partire da lunedì 19 settembre su Canale 5 ma, come da tradizione, le registrazioni del programma inizieranno in netto anticipo.

Il prossimo 30 e 31 agosto, infatti, sarebbero previste le registrazioni delle prime puntate di questa attesissima edizione, in onda nel corso della settimana 19-23 settembre nel daytime pomeridiano di Canale 5, come sempre alle ore 14:45 circa.

Chi ci sarà nel parterre di Uomini e donne over? Chi saranno i protagonisti che si rimetteranno in gioco nello studio della trasmissione di Maria De Filippi?

Chi ritorna a Uomini e donne: ecco i retroscena sul cast di settembre

Tra i volti confermati spicca il nome della dama Pinuccia: lo scorso anno ha conquistato il gradimento del pubblico e anche quello della conduttrice stessa, la quale non ha nascosto la sua simpatia nei confronti della dama di Vigevano.

Pinuccia si è fatta notare anche per le sue diatribe con Tina Cipollari: l'opinionista del talk show ha più volte attaccato la dama, la quale però ha sempre risposto per le rime alle critiche della sua "nemica" in studio.

I retroscena sulla prossima edizione di Uomini e donne, in onda da settembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di due veterane del programma.

Riccardo Guarnieri a rischio per Uomini e donne 2022/2023?

Trattasi di Ida Platano e Gemma Galgani, entrambe ancora alla ricerca del principe azzurro, nonostante siano presenti nel parterre del trono over da svariati anni.

Tra i volti in bilico per la prossima edizione, invece, spiccherebbe quello di Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida.

A quanto pare il cavaliere avrebbe indispettito la redazione e gli autori del programma, complici i numerosi flirt estivi che gli sono stati attribuiti in queste settimane, mai confermati ma neppure smentiti dal cavaliere stesso.