Manca poco più di un mese al ritorno su Canale 5 di Uomini e donne. Come hanno anticipato i giornalisti di Tvblog, l'edizione 2022/2023 del dating-show debutterà un po' in ritardo rispetto a quanto si pensava: ad oggi, la messa in onda della prima puntata è prevista per lunedì 19 settembre. Tra qualche settimana, però, cominceranno a trapelare le anticipazioni delle nuove registrazioni, alle quali dovrebbe partecipare la veterana Gemma Galgani, ancora single e pronta a tutto pur di tornare ad essere la "regina" indiscussa del programma.

Aggiornamenti sul ritorno in tv di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne dovranno attendere più del dovuto prima di assistere all'inizio della nuova edizione. Come riportano blog e siti d'informazione in questi giorni, il dating-show di Canale 5 ricomincerà solamente tra più di un mese: la messa in onda della puntata d'esordio della stagione 2022/2023, infatti, al momento è prevista per lunedì 19 settembre.

Tvblog fa sapere che quasi tutte le trasmissioni condotte da Maria De Filippi debutteranno attorno alla metà del prossimo mese e nel corso dello stesso weekend: la scuola di Amici, ad esempio, riaprirà domenica 18, mentre Tu sì que vales sabato 17.

Tornando al programma che permette a giovani e non di incontrare l'anima gemella, si sa già che le sue registrazioni riprenderanno molto prima rispetto a quando saranno proposte sul piccolo schermo.

Al via le riprese di Uomini e Donne

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato i social network per informare fan e curiosi del fatto che le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne inizieranno alla fine del mese in corso: nonostante lo slittamento del debutto su Canale 5 al 19 settembre, le riprese del dating-show dovrebbero cominciare regolarmente quando previsto, ovvero a fine agosto.

Al momento, la data più probabile in cui il cast si ritroverà per dare vita ai nuovi appuntamenti, è quella di mercoledì 24 agosto, ma su questo non sono ancora arrivate conferme ufficiali.

Tra qualche settimana, comunque, in rete saranno disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio tra i vari protagonisti, sia tra le dame e i cavalieri del Trono Over che tra le corteggiatrici e i ragazzi del Trono Classico.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Per quanto riguarda i personaggi che a fine agosto parteciperanno alle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, si dice che dovrebbero essere un mix tra veterani e new entry.

Soprattutto nel parterre del Trono Over, non dovrebbero esserci sorprese: voci ancora tutte da confermare sostengono che nessuno storico protagonista sarebbe stato escluso dal cast 2022/2023, neppure quelli che all'inizio dell'estate sembravano vicino all'abbandono definitivo.

Gemma Galgani, ad esempio, si sta preparando a prendere parte alla sua tredicesima edizione consecutiva del dating-show: dopo essere stata in vacanza in Portogallo e aver trascorso qualche giorno in compagnia dell'amica Ida, la torinese sta contando le ore che la separano dal rientro in studio dopo oltre tre mesi d'assenza.

Col passare delle settimane, si sono rivelate infondate le chiacchiere che volevano la 72enne fuori dal programma di Maria De Filippi. Anche se la conduttrice sembra non puntare più su di lei (le è stata preferita Platano per tutta la scorsa stagione tv), la sfortunata dama va verso la riconferma così come i colleghi Armando, Riccardo, Biagio, Fabio e Franco.

Un volto nuovo della versione senior, però, potrebbe essere Federica Aversano: l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri sarebbe in lizza per un posto nel parterre nonostante la giovane età.