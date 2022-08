L'appuntamento con Terra Amara nella settimana 15-19 agosto 2022, subirà un cambio programmazione importante.

Eccezionalmente per questa settimana, la soap opera non andrà in onda di lunedì pomeriggio e inizierà la sua regolare messa in onda a partire da martedì, come sempre in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno e in particolar modo Yilmaz comincerà a nutrire dei dubbi sul conto di Zuleyha, i quali lo getteranno nello sconforto assoluto.

Salta la puntata di Terra Amara di lunedì 15 agosto 2022

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Terra Amara rivelano che la soap opera non andrà in onda lunedì 15 agosto in prima visione assoluta su Canale 5.

In occasione della giornata di Ferragosto, i vertici del Biscione hanno preferito modificare il palinsesto pomeridiano del pomeriggio e, di conseguenza, al posto della soap turca e di Un altro domani verranno trasmesse due puntate della fiction Grand Hotel.

I telespettatori e appassionati della soap turca, però, possono stare tranquilli, perché le nuove puntate saranno nuovamente in onda dal 16 agosto, come sempre dalle 14:35 circa su Canale 5, subito dopo il doppio appuntamento con Beautiful.

Demir fuori controllo e vuole uccidere Yilmaz: anticipazioni Terra Amara 16-19 agosto

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, previste dal 16 al 19 agosto 2022, rivelano che Yilmaz proverà in tutti i modi ad avere un nuovo incontro con Zuleyha e alla fine i due riusciranno a organizzarsi per potersi vedere.

Peccato, però, che il loro piano verrà scoperto in tempo da Demir e ovviamente la reazione di quest'ultimo non sarà affatto positiva.

Il ricco proprietario terriero si scaglierà duramente contro sua moglie, al punto da decidere di rinchiuderla nella sua camera e di impedirle di poter partecipare all'incontro che aveva fissato in gran segreto con Yilmaz.

La situazione, però, assumerà una piega del tutto inaspettata, perché Demir deciderà di presentarsi a quell'incontro che sua moglie aveva fissato con il suo amante.

Yilmaz sospetta di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 16-19 agosto

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, fino al 19 agosto 2022, rivelano che Demir parteciperà a questo incontro con lo scopo ben preciso di far fuori il suo avversario ed eliminarlo così definitivamente.

L'incontro tra i due avrà un epilogo a dir poco clamoroso: Demir organizzerà un agguato ai danni del suo nemico e ci sarà una sparatoria che rischierà di far fuori per sempre Yilmaz.

Per fortuna, però, il risultato finale non sarà mortale. Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera turca rivelano che Yilmaz riuscirà a sopravvivere a questo attentato, ma al tempo stesso penserà che Zuleyha sia sua complice.

Un ulteriore choc per l'uomo, il quale comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto della donna di cui è profondamente innamorato, al punto da pensare che anche lei sia intenzionata a farlo fuori per sempre in accordo con suo marito Demir.

Gli ascolti di Terra Amara volano nel pomeriggio estivo di Canale 5

Una settimana decisamente intensa e ricca di colpi di scena per tutti gli appassionati della soap opera turca, che continua a registrare ottimi numeri nel pomeriggio feriale di Canale 5.

La media delle ultime puntate ha superato la soglia dei due milioni fissi di spettatori e ormai la soap viaggia su una media che oscilla tra il 21 e il 23% di share quotidiano.

Numeri decisamente migliori rispetto a quelli che registrava, fino a qualche settimana fa, la soap opera Un altro domani nella stessa fascia oraria, dove la media si era stabilizzata tra il 16 e il 18% circa.

Con questi ascolti Terra Amara riesce a permettere alla rete ammiraglia Mediaset di vincere a mani basse la sfida ascolti del pomeriggio, riuscendo a staccare nettamente quelli della fiction Don Matteo, trasmessa in replica su Rai 1, ferma a una media del 14-16% di share.

Cambio programmazione per la soap Terra Amara: da settembre torna Uomini e donne

Da settembre, però, la titolare della fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa tornerà a essere Maria De Filippi.

La conduttrice, a partire da lunedì 19 settembre, tornerà in onda con la nuova edizione del talk show Uomini e donne e per la soap opera turca potrebbero aprirsi le porte del sabato pomeriggio, dove si ritroverebbe a fare da traino all'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

La soap con protagonisti Yilmaz, Zuleyha e Demir dovrebbe arrivare nella fascia oraria dalle 14:10 alle 16:30 circa, con doppie puntate settimanali, in attesa poi di un ritorno in daytime quando termineranno le puntate della soap opera Una Vita, vicina ormai al gran finale di sempre.