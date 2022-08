L'appuntamento con Terra Amara dal 15 al 19 agosto 2022 prevede una variazione di programmazione. La soap opera, infatti, non sarà trasmessa nella giornata di Ferragosto ma tornerà in onda regolarmente dal 16 agosto in poi, con le nuove puntate in onda nella fascia del primo pomeriggio.

I colpi di scena non mancheranno: tra Yilmaz e Demir, infatti, ci sarà un nuovo scontro super infuocato che porterà a dei risvolti inaspettati.

Cambio programmazione Terra Amara: la soap si ferma il 15 agosto 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Terra Amara rivelano che il prossimo lunedì 15 agosto la soap opera non verrà trasmessa.

In occasione della giornata di Ferragosto, sulla rete ammiraglia del Biscione verrà infatti mandato in onda un solo episodio di Beautiful e poi a seguire, ci sarà spazio per la fiction Grand Hotel, che prenderà il posto sia della soap turca che di Un altro domani.

Tuttavia le nuove puntate di Terra Amara saranno in onda regolarmente dal 16 agosto, come sempre dalle 14:35 alle 15:35 circa in prima visione assoluta.

Le nuove anticipazioni di Terra Amara 16-19 agosto: Yilmaz rischia la vita

Le anticipazioni della soap rivelano che Gaffur tenterà in tutti i modi di screditare Yilmaz davanti ai braccianti, ricordando loro che il solo e unico benefattore resta Demir. Intanto Yilmaz avrà un incontro segreto con Gulten.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché anche Zuleyha aveva fissato un appuntamento segreto con Yilmaz.

Peccato, però, che Demir scoprirà tutta la verità su quello che dovrebbe accadere, motivo per il quale attuerà la sua vendetta.

L'uomo, infatti, rinchiuderà Zuleyha all'interno della sua camera e le impedirà di prendere parte all'incontro che aveva fissato con Yilmaz.

Al tempo stesso, però, deciderà di presentarsi lui. Questo incontro sfocerà in una sparatoria.

Yilmaz dubita di Zuleyha: anticipazioni Terra Amara 16-19 agosto 2022

Le anticipazioni di Terra Amara dal 16 al 19 agosto 2022, rivelano che dopo questo scontro a fuoco, Yilmaz riuscirà ancora una volta a salvarsi. Il piano di Demir, desideroso di farlo fuori per sempre, non avrà la meglio ma intanto Yilmaz si convincerà che dietro questo crudele piano, si celi anche lo zampino della stessa Zuleyha.

Fekeli, però, cercherà di non saltare subito a delle conclusioni affrettate e proverà a capire come sono andate realmente le cose.

Inoltre gli spoiler delle prossime puntate di Terra Amara fino al 19 agosto 2022, rivelano che Yilmaz si ritroverà per l'ennesima volta in pericolo quando Cengaver si presenterà alla fabbrica, con l'intento ben preciso di ammazzarlo. Yilmaz, però, proverà a fargli capire che Demir non è quell'uomo integerrimo che tanto vuol far credere di essere.