Continua il successo della soap opera di origini turche Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), prodotta da Tims&B Productions e approdata nel pomeriggio di Canale 5 prendendo il posto delle avventure di Brave and Beautiful. Nel corso dei prossimi episodi in programmazione sul piccolo schermo, naufragherà il matrimonio tra Zuleyha Altun (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış). In particolare, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) convincerà la sua ex fidanzata a lasciare il marito e ad andarsene via da Çukurova con lui.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha accetta di lasciare la città con Yilmaz

Nelle puntate dello sceneggiato drammatico ambientato nella Istanbul degli anni Settanta e già andate in onda in prima visione sulla rete ammiraglia Mediaset, la protagonista principale Zuleyha, per potersi ricongiungere con il figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), non ha avuto altra scelta oltre a quella di far credere a Yilmaz di non essere stata costretta a sposare Demir. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia raccontano che, prossimamente, Altun farà l’ennesima falsa dichiarazione d’amore al marito sotto lo sguardo incredulo di Akkaya: quest'ultimo si renderà conto di non avere più alcuna possibilità di tornare con la sua ex.

Ben presto, Demir si accorgerà della messinscena attuata dalla moglie, ma tutto avrà inizio quando la diretta interessata pianificherà la sua fuga con il figlio e Yilmaz, il vero padre del piccolo, durante un loro incontro segreto in una capanna della tenuta Yaman. A proporre alla fanciulla di scappare via dalla città sarà proprio Akkaya, dopo averle dichiarato i suoi sentimenti e accettato di farsi carico anche della bambina che aspetterà da Demir.

Altun e Akkaya non vengono scoperti da Demir grazie a Gulten, Fekeli non riesce a far cambiare idea al figlioccio

Zuleyha e Yilmaz, purtroppo, rischieranno di essere smascherati e quindi di farsi sorprendere insieme. A evitare il peggio ci penserà la domestica Gulten (Selin Genç) che, con una scusa, riuscirà a far allontanare il padrone Demir dai genitori di Adnan.

A questo punto, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), non appena verrà a conoscenza dell’intenzione del suo figlioccio Yilmaz, cercherà di farlo ragionare, dimostrando di non appoggiare per niente la sua idea, visto che lo inviterà a non far soffrire la moglie Mujgan (Melike İpek Yalova). Nonostante ciò, Akkaya rimarrà fermo nella sua scelta e sarà determinato più che mai a riavere al suo fianco colei che non ha smesso di amare, pur essendo consapevole che, agendo in tale maniera, spezzerà il cuore alla dottoressa.