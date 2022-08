Non ci sarà pace per Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Müjgan, infatti, riuscirà nel suo intento da nuova vicina: renderle la vita impossibile. Züleyha soffrirà quando vedrà Yilmaz felice accanto alla moglie e starà male ancora di più quando Müjgan ostenterà davanti ai suoi occhi il loro amore. Hünkar interverrà quando vedrà la nuora sofferente e le dirà che forse è arrivato il momento di non piangere più per Yilmaz.

Il dolore di Züleyha

Arriveranno altri momenti difficili per Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara.

La ragazza spierà, dal balcone della sua stanza, la festa che Yilmaz e Müjgan hanno organizzato per inaugurare la loro nuova casa, ovvero quella che apparteneva a Sermin. Avrà modo di vedere il suo ex felice con la moglie e la cosa sarà tremendamente dolorosa. A rincarare la dose ci penserà anche Müjgan, infatti la dottoressa vedrà che Züleyha li sta spiando, così non esiterà a mostrarle ancora di più quanto lei e Yilmaz siano innamorati.

Züleyha si lascerà andare a un pianto scrosciante nella sua stanza e sarà Hünkar a trovarla in quello stato. Le dirà "fa male vedere mentre si divertono, vero?" e per provare a "consolarla" le farà notare che Demir la ama proprio come Yilmaz ama Müjgan. Züleyha, ovviamente, non smetterà di piangere e Hünkar la rimprovererà: deve smetterla di piangere per Yilmaz e iniziare ad apprezzare quello che ha.

Saniye scopre la tresca di Sermin

Intanto Saniye scoprirà che Sermin e Hatip hanno una relazione clandestina. Riferirà tutto a Hünkar, che le raccomanderà di tenerla d'occhio e di informarla di qualsiasi aggiornamento. La donna, che è diventata il nuovo caposquadra della tenuta, scoprirà che i due hanno trascorso una notte di passione insieme.

Così Hünkar andrà da Naciye, la moglie di Hatip, e le comunicherà ciò che il marito sta combinando con Sermin. La donna deciderà di informare la polizia dell'accaduto e insieme agli agenti si presenterà nel luogo in cui Hatip e Sermin si incontrano in gran segreto.

L'arresto di Sermin e Hatip

Naciye e gli agenti della polizia faranno irruzione nella casa in cui si trovano Sermin e Hatip, e ovviamente non potranno far altro che denunciarli e arrestarli per adulterio.

Verranno portati in prigione dove trascorreranno la notte. Il peggio, però, dovrà ancora iniziare, infatti Sermin scoprirà che è finita dietro le sbarre a causa di una soffiata di sua zia Hünkar e per lei questo vorrà dire solo una cosa: vendetta.

Nessuno sarà ancora a conoscenza della prigionia di Sermin, nemmeno Sabahattin, che sarà tra gli ospiti della festa di inaugurazione della casa di Yilmaz e Müjgan, alla quale parteciperà anche Jülide, il pubblico ministero di Çukurova.