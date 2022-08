Dove vedere le puntate di Terra Amara in streaming online? La soap opera turca di Canale 5 continua a spopolare nel pomeriggio televisivo, con picchi di ascolti che arrivano a superare il muro del 25% durante la messa in onda e fa furore anche in streaming.

I vari episodi trasmessi quotidianamente in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia del Biscione, infatti, possono essere visti gratuitamente sul sito ufficiale Mediaset.

Grande successo per Terra Amara in tv e streaming

Nel dettaglio, l'appuntamento con la soap Terra Amara continua ad essere uno dei più riusciti di questa calda stagione estiva Mediaset.

Durante le ultime settimane di programmazione, la serie con Yilmaz e Zuleyha ha superato la soglia dei due milioni di affezionati spettatori al giorno, toccando anche il 23% di media.

Un risultato a dir poco eccezionale per la soap che, seppur in piena estate, sembra non far rimpiangere affatto gli ascolti di Uomini e donne, la trasmissione "titolare" di quella fascia oraria, che tornerà in onda dal prossimo 19 settembre.

Dove vedere le puntate di Terra Amara in streaming online

Un grande successo che si ripercuote anche in streaming, dato che la soap è tra i programmi più visti e ricercati del periodo.

Tutte le puntate di Terra Amara possono essere riviste in streaming online accedendo al sito web Mediaset Infinity e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla soap opera turca.

In questo modo, anche durante le vacanze estive, sarà possibile seguire le puntate in streaming in qualunque momento lo si desidera, comodamente da tablet oppure da telefono cellulare.

E, intanto, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che stanno per arrivare dei colpi di scena a dir poco clamorosi.

Zuleyha rivela a Yilmaz la verità su Adnan: anticipazioni Terra Amara nuove puntate

Al centro dell'attenzione continuerà a esserci Zuleyha, la quale si ritroverà costretta a dover prendere in mano le redini di una situazione alquanto spinosa, che la vede protagonista in prima persona.

La donna, infatti, ha mentito in merito al nome del vero padre di suo figlio Adnan.

Per tutto questo tempo ha fatto credere che il bambino fosse figlio di Demir, ma questa non è la verità dei fatti.

E, solo nel corso delle prossime puntate, Zuleyha troverà il coraggio di confessare tutta la verità. Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che la donna si aprirà a cuore aperto con Yilmaz e lo informerà del fatto che Adnan, in realtà, è suo figlio.

Un vero e proprio "colpo al cuore" per Yilmaz, il quale si ritroverà spiazzato da questa confessione che determinerà un netto e significativo cambiamento nella sua vita.