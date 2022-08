Parecchi e interessanti colpi di scena continueranno a movimentare le vicende della soap opera di origini turche Terra amara, approdata sul piccolo schermo italiano da più di un mese. Nel corso della puntata che andrà in onda su Canale 5 il 18 agosto 2022, Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) a causa delle menzogne che l’amico Demir Yaman (Murat Ünalmış) gli ha raccontato sul conto di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) si scaglierà contro quest’ultimo. L’uomo rinuncerà a sfidare in un duello il protagonista della telenovela, quando lo stesso gli dirà che non è stato affatto lui a vendere la sua promessa sposa Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) per saldare i suoi debiti di gioco, ma il fratellastro Veli Erdönmez (Mustafa Açılan).

Anticipazioni Terra amara, del 18 agosto: Yilmaz sopravvive all’agguato di Demir

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nel 34esimo episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 18 agosto, dicono che Yilmaz per fortuna grazie a un portasigarette in metallo situato all’altezza del cuore ne uscirà indenne dalla trappola mortale di Demir. Quest’ultimo avrà un pallino fisso non appena verrà a conoscenza che il suo nemico è sopravvissuto.

Nel contempo Akkaya anche se il suo padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) cercherà di farlo ragionare sarà sempre più pessimista, poiché si rifiuterà di capire per quale ragione la sua amata sia convolata a nozze con Yaman dimenticandosi delle promesse d’amore che si erano fatti prima del suo arresto: il protagonista dello sceneggiato farà uno sbaglio a essere così prevenuto, in effetti non sospetterà affatto che in realtà la sua dolce metà sia sottomessa dal malvagio marito.

Hunkar si riprende dopo l’operazione, Cengaver affronta Yilmaz

Successivamente Demir potrà tirare un sospiro di sollievo, poiché sua madre Hunkar (Vahide Perçin) dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale e operata si riprenderà grazie alla rimozione del proiettile che l’ha colpita in pieno petto: la donna mentre riceverà la visita del figlio gli farà capire di sentire la sua voce stringendogli la mano.

Anche Fekeli andrà a trovare la signora Yaman, e in tale circostanza le ricorderà i momenti d’amore vissuti insieme in passato.

Per terminare Yilmaz farà i conti anche con Cengaver, il fidato amico di Demir, che ingannato da quest’ultimo finirà per affrontarlo proprio quando sarà disarmato puntandogli un’arma da fuoco contro: l’ex detenuto si difenderà raccontando all’amico di Yaman una verità che non si aspettava affatto di ascoltare, facendolo rimanere quindi sconvolto.