La soap opera turca Terra Amara (dal titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) prosegue con la propria messa in onda su Canale 5 e il pubblico è sempre più curioso di sapere in quale modo si concluderà la prima stagione.

Dagli spoiler si evince che Demir Yaman (Murat Ünalmış) non sarà per niente contento nell’istante in cui sua moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) lo metterà al corrente della sua seconda gravidanza, poiché dubiterà che sia lui il padre. Ovviamente il perfido uomo disprezzerà subito il bambino, poiché convinto che sia stato concepito con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) inoltre vorrà uccidere la moglie per avergli mancato di rispetto tradendolo.

Spoiler Turchia, Terra amara: Zuleyha apprende di essere incinta, Demir accusa la moglie di averlo tradito

Nel corso delle puntate conclusive della prima stagione dello sceneggiato ambientato nella Turchia degli anni ’70, a Istanbul e Cukurova, in provincia di Adana, e in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, i telespettatori avranno modo di vedere Demir assumere un atteggiamento sempre più crudele nei confronti della moglie Zuleyha: in particolare la gelosia di Yaman nei confronti del rivale Yilmaz non si placherà affatto.

Nello specifico Demir perderà le staffe nell’istante in cui Altun gli dirà di essere in dolce attesa, e di non sapere se è lui il genitore della creatura che porta in grembo.

La fanciulla per avere la conferma sulla sua seconda gravidanza ed essere certa di non sbagliarsi, chiederà ulteriori delucidazioni alla dottoressa che l’ha visitata. Appena faranno ritorno alla tenuta, Demir non perderà tempo per accusare la moglie di aver intrapreso una relazione clandestina con l’ex fidanzato Yilmaz: la tensione sarà alta, poiché il perfido uomo in preda alla follia arriverà a puntare un’arma da fuoco contro Zuleyha.

Zuleyha invita il marito a ucciderla, Demir punta l'arma da fuoco contro sé stesso

Nonostante ciò Zuleyha si mostrerà molto coraggiosa, dato che inviterà il marito a ucciderla, dopo avergli ribadito un’amara verità da accettare, ossia di essere diventata sua moglie soltanto per non far condannare a morte il suo amato Yilmaz a seguito dell'arresto.

Successivamente, quando la fanciulla lo metterà al corrente del ricatto che le ha fatto sua madre Hunkar (Vahide Perçin) per farla convolare a nozze, Demir del tutto fuori controllo indirizzerà la sua pistola contro sé stesso.

Infine si sentirà uno sparo che rimbomberà tra le mura della villa dei Yaman.