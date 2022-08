Diversi colpi di scena accadranno nelle puntate di Beautiful in onda dal 29 agosto al 3 settembre su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Steffy Forrester diventerà di nuovo mamma. Ridge Forrester, invece, inizierà ad avere dei sospetti su Justin Barber.

Beautiful, anticipazioni 29 agosto - 3 settembre: Steffy partorisce un maschietto di nome Hayes

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 29 agosto a sabato 3 settembre in prima visione assoluta raccontano che Steffy partorirà un maschietto, assistita da Finn e da un'ostetrica.

I due neo-genitori chiameranno il nuovo arrivato con il nome di Hayes. Ridge, a questo punto, correrà dalla figlia e dal genero per fare la conoscenza del nipotino, visto che non ha potuto assistere alla sua nascita in quanto era invitato alla cerimonia per il rinnovo delle promesse tra suo padre e Quinn.

Lo stilista racconterà che la creatrice di gioielli è stata smascherata durante l'evento da Brooke, quando ha raccontato della sua tresca con Carter.

Ridge inizia a dubitare di Justin

Nelle puntate dal 29 agosto al 3 settembre, Ridge chiederà a sua figlia e suo genero se abbiano notizie di Thomas, in quanto nutre una strana sensazione dopo non averlo visto presente alla parto della sorella. Il padre di Douglas, infatti, sembrerà essere svanito nel nulla.

Nessuno sa che il giovane Forrester continuerà essere prigioniero di Justin.

Paris, invece, dirà a Zoe che Carter l'ha tradita con Quinn, mentre Hope si recherà in carcere a colloquio con Liam. A tal proposito Ridge, Brooke e la figlia inizieranno a nutrire dei dubbi sulla linea difesa operata da Justin nei riguardi dello Spencer jr.

Inoltre, i tre appariranno molto in ansia per la strana assenza di Thomas: quest'ultimo pregherà l'avvocato di liberarlo, anche se invano.

Hope trova Thomas

Hope scoprirà che il telefonino del suo ex marito si trova in mano di Justin. Per questo motivo la ragazza si recherà alla Spencer Pubblications, dove troverà Wyatt nell'ufficio di Justin.

La giovane Logan, a questo punto, inizierà a setacciare i cassetti per poi pedinare l'avvocato, una volta sentito parlare con la segretaria. In questo modo, la figlia di Brooke scoprirà che Thomas è tenuto in ostaggio da Barber. Intanto il figlio di Ridge racconterà che Vinny si è suicidato per permettere a lui di avere pista libera con l'ex moglie.

Steffy, nel frattempo, apparirà sempre più in ansia per l'assenza del fratello. Infine Ridge scoprirà che Justin ha inspiegabilmente il cellulare di suo figlio, tanto da decidere di interrogarlo.