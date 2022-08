Matilde Gioli è stata intervistata, nei giorni scorsi, dal settimanale "Di Più Tv" e ha parlato anche di alcuni aspetti di vita privata.

Relativamente alla scomparsa del padre, avvenuta nove anni fa, ha fatto intendere che per lei si tratta di un dolore ancora vivo: "Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano".

Matilde Gioli, volto noto della serie televisiva "Doc-Nelle tue mani" dove interpreta Giulia Giordano, nei giorni scorsi ha voluto ricordare suo padre Stefano, l'uomo che ha sempre definito "il più importante della sua vita".

Matilde Gioli: 'Mio padre era un medico, sognavo di diventare come lui'

Matilde Gioli ha parlato di suo padre e della sua scomparsa, avvenuta nove anni fa: "Mio papà sapeva di morire e diceva sempre a mia mamma, 'Francesca sarà brutto ma tu avrai i ragazzi, conta su di loro'. Io ho avuto la fortuna di viverlo fino ai ventidue anni, a differenza dei miei fratelli minori, che hanno avuto meno tempo per stare con lui", ha dichiarato l'attrice milanese.

Inoltre Gioli ha voluto ricordare alcuni dei momenti trascorsi in compagnia di suo padre: "Ho tanti ricordi di lui, avevamo molte passioni in comune; ci piaceva andare a correre insieme, andare a funghi, fare camminate in montagna. Era un medico, sognavo di diventare come lui, ma poi l'ho fatto solo per fiction".

Gioli sul fidanzato Alessandro: 'Ci siamo conosciuti nel 2019 ed è nato l'amore'

Matilde Gioli ha debuttato al cinema con il film "Il capitale umano", proprio nel periodo in cui suo padre Stefano si è ammalato.

A tal riguardo, l'attrice milanese ha confessato: "Sono sempre stata convinta che mio padre non avesse capito che avrei fatto un film da protagonista e che sarei diventata attrice, perché si era ammalato e stava perdendo la lucidità.

Poi il fioraio sotto casa mi ha raccontato di quando mio padre andò da lui orgoglioso che fossi stata scelta per il film di Paolo Virzì. Mi sono emozionata".

Oggi Matilde Gioli è felicemente fidanzata con Alessandro Marcucci, organizzatore di escursioni a cavallo e appassionato di natura. In merito a ciò l'attrice ha raccontato come ha conosciuto l'uomo e come è diventato il suo fidanzato: "Ci siamo conosciuti nel 2019 ed è nato l'amore".

Matilde Gioli: 'Voglio un amore che non mi faccia avere paura delle cose che scelgo di fare'

Matilde Gioli ha regalato anche importanti rivelazioni riguardo la sua vita privata e alla fine dell'intervista ha confessato di essere pronta al matrimonio e a formare una famiglia con il suo fidanzato: "Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto".

Poi ha aggiunto: "Ho davanti agli occhi il grande amore che provavano l'uno per l'altra i miei genitori. Voglio un amore che non mi faccia avere paura delle cose che scelgo di fare. Quello con Alessandro è così".