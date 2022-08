L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana 5-9 settembre 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera serale rivelano che proseguiranno i momenti di tensione per tutti i protagonisti di Palazzo Palladini, in particolar modo per la famiglia Bruni.

Occhi puntati anche su Niko che, in queste nuove puntate della soap opera, si mostrerà sul piede di guerra nei confronti delle sorelle Cirillo.

Niko mette nei guai le Cirillo: anticipazioni Un posto al sole 5-9 settembre 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 5-9 settembre 2022 in prima visione assoluta, rivelano che Niko si ritroverà costretto a prendere una serie di decisioni che serviranno in primis a proteggere suo figlio Jimmy.

Il giovane ragazzo sarà pronto a tutto pur di riuscire ad avere la meglio e, proprio per questo motivo, nel corso dei nuovi episodi della soap opera di Rai 3, Niko non si farà problemi a mettere nei guai le sorelle Cirillo.

Niko, per salvaguardare l'incolumità e la felicità di suo figlio, sarà pronto ad iniziare una lunga e al tempo stesso sofferta azione legale nei confronti delle sorelle Cirillo. Come andrà a finire questa nuova battaglia? Niko riuscirà ad avere la meglio oppure no?

Arriva Fabiana, l'amica di Michele: anticipazioni Un posto al sole 5-9 settembre

Occhi puntati anche su quella che sarà la new entry della prossima settimana di Un posto al sole dal 5 al 9 settembre 2022.

Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 rivelano che in città arriverà Fabiana, la nuova amica speciale di Michele.

I due stringeranno fin dal primo momento un legame particolarmente affettivo, complice anche il fatto che Michele si sentirà messo in disparte sia da Silvia che da sua figlia Rossella.

Peccato, però, che la presentazione di Fabiana in famiglia non darà gli effetti sperati. La nuova amica di Michele farà storcere il naso ai suoi familiari: Fabiana non riuscirà a conquistare nessuno.

Tensioni tra Marina e Roberto: anticipazioni Un posto al sole 5-9 settembre

E poi ancora, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole fino al 9 settembre, rivelano che torneranno anche le tensioni tra Marina e Roberto. Dopo aver scelto di andare a convivere insieme, i due si ritroveranno nuovamente sul piede di guerra: ma per quale motivo?

Spazio poi alle vicende di Speranza che, in questi episodi della soap opera trasmessi su Rai 3, si ritroverà a dover affrontare con la sua famiglia il problema dell'intossicazione delle loro bufale.

Mariella e Guido decideranno di indagare e, in questo modo, proveranno a far ragionare anche Espedito su quella che potrebbe essere la gravità della situazione.