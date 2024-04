Cambio programmazione per Un posto al sole nel palinsesto di venerdì 3 maggio. Dopo lo stop previsto in occasione della giornata del 1° maggio, infatti venerdì sera ci sarà un appuntamento extra-large con la soap opera ambientata a Napoli. Eccezionalmente andrà in onda un doppio episodio nella fascia dell'access prime time di Rai 3 che andrà avanti fino alle ore 21:45 circa, quando poi ci sarà spazio per un documentario in prima visione assoluta dedicato alla cantante Milva.

Cambio programmazione Un posto al sole del 3 maggio: prevista la doppia puntata

Il palinsesto di inizio maggio per la soap opera di Rai 3 prevede una serie di modifiche e cambiamenti: il prossimo 1° maggio non ci sarà un nuovo episodio in prima visione assoluta, dato che l'intera programmazione della rete sarà dedicata alla trasmissione del concerto organizzato a Roma da CGIL, CISL e UIL. Come di consueto, a partire dalle 15:15 e fino alle 24 circa, ci sarà spazio per il grande evento musicale che quest'anno sarà condotto dai cantanti Noemi ed Ermal Meta, in onda in diretta dal Circo Massimo.

L'evento si interromperà soltanto dalle 19 alle 20 per lasciare spazio all'informazione del Tg3 e questo comporterà delle variazioni anche per la soap partenopea, che raddoppierà la sua messa in onda venerdì sera.

L'appuntamento con la soap si allunga fino alle 21:45 su Rai 3

Giovedì 2 maggio è previsto il consueto appuntamento singolo con la soap mentre venerdì 3 maggio sarà trasmesso un doppio episodio su Rai 3. Si partirà come sempre alle 20:45 e, questa volta, si andrà avanti fino alle 21:45 circa. La programmazione della soap tornerà a essere quella standard a partire da lunedì 6 maggio, con la consueta messa in onda d un singolo episodio al giorno.

Un palinsesto confermato anche nel pieno della stagione estiva dato che, a differenza de Il Paradiso delle signore 8, la soap di Rai 3 non si fermerà nei caldi mesi di giugno, luglio e agosto (fatta eccezione per una breve pausa in occasione del Ferragosto).

Guido si lascia tentare dal fascino di Claudia

Intanto, le anticipazioni delle puntate previste proprio il 3 maggio rivelano che la vicinanza tra Michele e Silvia metterà in crisi Giancarlo.

Il feeling speciale tra i due ex coniugi non passerà inosservato, al punto che Giancarlo si ritroverà a prendere un'iniziativa inattesa.

Guido, intanto, apparirà sempre più sensibile al fascino della ritrovata Claudia, rientrata a Napoli dopo una lunga assenza.

Niko, invece, si mostrerà grato con Manuela per tutto quello che fa nei confronti di suo figlio Jimmy e ne approfitterà per chiederle un parere su un suo nuovo progetto.