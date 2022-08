Nella serata di lunedì 29 agosto tornerà su Rai 3 Un posto al sole. Dopo due settimane di pausa estiva, la soap partenopea riprenderà la programmazione settimanale e si scoprirà cosa è accaduto a Susanna e Viola, durante la sparatoria di Lello Valsano. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 5 a venerdì 9 settembre rivelano che il camorrista ha ferito Picardi, mentre la famiglia Bruni sarà scossa per i recenti eventi legati alla violenza del boss del clan Argento. Nel frattempo, Niko Poggi sarà furioso con le gemelle Cirillo e inizierà una battaglia legale per proteggere il piccolo Jimmy.

Un posto al sole, trame al 9/9: Susanna Picardi è stata ferita nella sparatoria di Lello Valsano

La puntata di Un posto al sole di venerdì 12 agosto ha lasciato i telespettatori in ansia, per sapere cosa era accaduto durante la furia di Lello Valsano, che ha sparato tre colpi di pistola, mentre Susanna e Viola stavano passeggiando insieme per le vie di Napoli. Le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea, rivelano che Picardi è rimasta ferita. Durante gli episodi che verranno trasmessi in televisione fino al 9 settembre, inoltre, anche la famiglia Bruni sarà scossa per quanto accaduto. Al momento, però, non è ancora chiaro se anche per Eugenio, Viola e il piccolo Antonio ci siano state conseguenze a causa del boss della camorra.

Un posto al sole, episodi al 9/9: Niko Poggi in guerra con le gemelle Cirillo

Oltre ad avere problemi gravi per via del ferimento di Susanna, Niko dovrà tentare di fare in modo di proteggere suo figlio da un'ulteriore sofferenza. Il piccolo Jimmy è sempre stato molto legato a Picardi e ha trovato una figura materna nella nuova compagna di suo padre.

Il ferimento di Susanna nella sparatoria di Lello Valsano, getterà i Poggi nello sconforto. In aggiunta a questo, nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda fino a venerdì 9 settembre, l'avvocato avrà beghe con le gemelle Cirillo, per via delle continue malefatte delle sorelle di Serena, fatte alle sue spalle e cercando di ingannare anche il bambino.

Un posto al sole, puntate al 9/9: Niko Poggi fa una battaglia legale contro Manuela e Micaela

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Niko ha trascorso qualche giorno di relax a Maratea, in compagnia della famiglia Sartori. L'avvocato Poggi ha passato le vacanze insieme ai parenti, a Jimmy e a quella che credeva la mamma di suo figlio. Purtroppo, però, Micaela aveva preferito andare all'estero con il suo nuovo compagno, senza dirlo ai suoi cari. Per non creare una delusione a suo figlio, la mamma del piccolo Poggi aveva chiesto alla sua gemella di sostituirla. Durante le ferie, il bambino si era accorto che quella che era in Basilicata con lui era sua zia e non sua madre. Negli episodi che verranno trasmessi in televisione da lunedì 5 a venerdì 9 settembre, Niko sarà furioso e inizierà a volere proteggere suo figlio dalle gemelle Cirillo. Le anticipazioni rivelano che Poggi inizierà una battaglia legale contro Manuela e Micaela.