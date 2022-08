Tra i volti storici di Un posto al sole vi è Miriam Candurro, l'attrice che da oltre un decennio presta il volto a Serena, compagna di Filippo Sartori.

In una recente intervista l'attrice ha tracciato un bilancio di questa sua lunga esperienza nel cast della soap opera serale di Rai 3 e ha svelato che, nel corso delle nuove puntate che andranno in onda dal 29 agosto in poi su Rai 3, ci sarà spazio per nuovi eclatanti colpi di scena che non passeranno inosservati.

L'attrice di Serena traccia un bilancio su Un posto al sole

Nel dettaglio, Miriam Candurro continuerà ad essere uno dei volti di spicco della prossima stagione di Un posto al sole, confermata per tutta la durata della stagione televisiva 2022/2023 in prima visione assoluta su Rai 3.

A distanza di dieci anni dal suo arrivo nel cast della soap, dove veste i panni dell'amatissima Serena, l'attrice ha ammesso di non essersi mai annoiata anche se non pensava di rimanerci così a lungo.

"Quando mi hanno scelta per il ruolo di Serena, sapevo di entrare a far parte di un progetto grandissimi, ma non pensavo di rimanere così a lungo", ha ammesso l'attrice intervistata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

"Questi dieci anni sono volati e poter svolgere quotidianamente il mio lavoro è per me un regalo enorme, un fatto non scontato per noi attori", ha aggiunto ancora Miriam Candurro.

Le parole dell'attrice di Serena su 'consorte' Filippo nella soap Un posto al sole

L'attrice ha anche parlato del suo rapporto con il partener artistico col quale condivide tutti i giorni il set di Un posto al sole.

Trattasi dell'attore Michelangelo Tommasi, l'interprete di Filippo Sartori.

"Michelangelo è una persona limpida e molto sincera. Forse un po' troppo preciso, ma sul lavoro è un bene perché è un perfezionista", ha ammesso l'attrice di Serena.

"A volte, però, lo prendo in giro e da napoletana doc, gli dico che deve imparare a vivere di più il momento senza fare troppi progetti", ha aggiunto ancora Miriam Candurro parlando del suo rapporto sul set di Un posto al sole con il collega e partener artistico.

'Un evento impensabile', svela l'attrice di Serena sulle nuove puntate di Un posto al sole

Intanto, però, cresce l'attesa per la messa in onda delle nuove puntate di Un posto al sole, la cui messa in onda è confermatissima per tutta la durata della stagione 2022/2023.

Dal 29 agosto, subito dopo la pausa estiva, ripartirà l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 e i colpi di scena non mancheranno.

"Serena e tutti gli altri protagonisti della soap sono travolti da un evento impensabile, che li lascia con una grande spada di Damocle sulla testa", ha anticipato l'attrice facendo riferimento all'aggressione subita da Viola e Susanna nel finale della soap.

"Per scoprire la loro sorte, bisogna aspettare il 29 agosto", ha chiosato l'attrice di Serena.