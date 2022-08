Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Terra Amara, nelle puntate che andranno la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 22 a venerdì 26 agosto, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Hunkar ritornerà in ospedale per complicanze post-operatorie e Demir deciderà di stare al suo fianco.

Intanto, Zuleyha chiederà aiuto a Hunkar per ritrovare suo figlio, ma lei si rifiuterà dopo la fuga della ragazza. Infine, Zuleyha parlerà con Yilmaz e dirà di aver sposato Demir per affetto e non per i suoi soldi.

Hunkar ritornerà in ospedale per complicanze post-operatorie

Nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, Fekeli e Yilmaz verranno a sapere che Hunkar è uscita dall’ospedale. Intanto, Akkaya dirà a Fekeli che Gaffur ha incatenato Gulten. Allo stesso tempo, Cengaver sarà molto rammaricata che Demir abbia rinchiuso Zuleyha. Quest'ultima nel frattempo, vorrebbe andare ad Istanbul da Naime, ma Demir la farà bloccare, allora lei minaccerà di togliersi la vita.

Poco dopo, Hunkar tornerà in ospedale per complicanze post operatorie. Poi, Demir verrà a sapere che la donna sarà stata di nuovo ricoverata e deciderà di andare da lei. Intanto, Zuleyha sarà disperata perché Demir gli ha portato via suo figlio e lei anche se lo starà cercando disperatamente, non riuscirà a trovarlo.

Zuleyha chiederà aiuto a Hunkar per ritrovare suo figlio

Successivamente, Saniye confiderà a Gaffur di essere in dolce attesa. Intanto, Demir tornerà alla villa e chiederà a sua moglie i motivi del suo comportamento, ma la ragazza vorrà solo indietro suo figlio. Allo stesso tempo, all'impianto di lavorazione del cotone arriveranno degli impianti di ultima generazione e così l'azienda di Yilmaz diventerà sempre più competitiva sul mercato.

Intanto, Hunkar vorrà convincere Akkaya ad andare via perché la sua amata è felice insieme a Demir, ma il giovane protagonista non crederà alle parole della donna.

Poco dopo, Zuleyha chiederà aiuto a Hunkar per sapere dove sia Adnan, ma la donna le negherà ogni aiuto in seguito alla fuga della ragazza. Nel frattempo, Demir sarà sempre più preoccupato per l'ascesa imprenditoriale di Yilmaz che avrà sempre più consensi.

Zuleyha dirà di aver sposato Demir per affetto e non per i suoi soldi

Intanto, Zuleyha sarà molto provata per la lontananza del figlio. Allo stesso tempo, Demir sarà sempre più sospettoso per quanto riguarda il rapporto tra Yilmaz e Fekeli. Inoltre, Demir per testare la lealtà di sua moglie le proporrà un misterioso piano per incastrare Yilmaz.

Poco dopo allora, Zuleyha incontrerà Yilmaz per provare a chiarirsi. In questa circostanza la donna dirà ad Akkaya che ha deciso di sposare Demir per affetto e non per i suoi soldi. Infine, la protagonista dirà al suo amato che se fosse tornata a Istanbul, Veli avrebbe potuto venderla ancora. Entrambi avranno il cuore a pezzi dopo la conversazione.