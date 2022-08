Una vita torna con nuovi episodi nella settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre. le anticipazioni al riguardo, vedranno Genoveva riuscire a rintracciare Rodrigo Lluch, al quale darà l'opportunità di ricongiungersi con Valeria, in cambio della formula del gas nervino da lui scoperta. Peccato che quando arriverà nel quartiere, lo scienziato vedrà proprio la moglie in atteggiamenti intimi con David. Intanto ad Acacias, Lolita sospetterà che Ramon le stia nascondendo qualcosa e cercherà di indagare.

Genoveva riuscirà a convincere Rodrigo e cederle la formula? Anticipazioni Una vita

Una vita è tornata ad andare in onda su Canale 5 dopo ben tre settimane di pausa. Ebbene, ora, dando uno sguardo a ciò che andrà in onda dal 28 agosto al 3 settembre, si viene a sapere che Genoveva riuscirà a raggiungere il suo scopo. La dark lady sarà infatti riuscita a rintracciare Rodrigo, il marito di Valeria. Intanto nel quartiere, David riuscirà a convincere Manas a sparire e a lasciare in pace i residenti. Poi informerà Lolita, Fabiana e Pascual che sarà Aurelio Quesada l'uomo che vuole impossessarsi dei loro locali.

Rodrigo cede la formula e corre da Valeria: trame al 3 settembre

Sempre scorrendo le anticipazioni su ciò che andrà in onda nella nuova settimana di programmazione, si scopre che Pascual e Hortensia avranno l'ennesima discussione.

A questo punto, Liberto si vedrà costretto a rivelare alla cognata che sarà stato proprio Pascual a prestare loro i soldi per uscire dai guai finanziari. Intanto Genoveva, dopo essere riuscita a rintracciare Rodrigo, gli offrirà l'opportunità di riconquistare l'amore di Valeria, in cambio della formula del gas da lui scoperta.

Cosa farà lo scienziato? Ebbene, si scoprirà che l'uomo rivelerà finalmente la formula del gas tossico.

Rodrigo corre da Valeria ma lei è con David: spoiler Una vita

In Una vita, scoppieranno le proteste degli abitanti del quartiere per via dei laboratori di Aurelio. A dare man forte ai vicini ci sarà David. Intanto Lolita sarà preoccupata dopo aver saputo che il suocero avrà ritirato una grossa somma di denaro in banca.

Chiederà pertanto spiegazioni a Ramon, il quale però non vorrà dirle nulla. Sempre negli episodi in onda sino al 3 settembre, Rodrigo potrà finalmente riabbracciare Valeria ma, quando arriverà nel quartiere, la vedrà in atteggiamenti piuttosto intimi con David. Cosa succederà ora? Per scoprirlo non resta che seguire tutti gli appuntamenti con la soap tv iberica, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Va ricordato che le puntate già trasmesse, possono essere recuperate collegandosi al sito Mediaset Infinity.