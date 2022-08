Le nuove puntate di Un posto al sole previste da settembre in poi su Rai 3 si preannunciano cariche di colpi di scena e sorprese. I riflettori saranno puntati in primis sulle sorti di Susanna e Viola, entrambe in serio pericolo di vita dopo essere state colpite da diverse pallottole.

Le condizioni di salute delle due donne potrebbero essere particolarmente critiche, al punto che nel corso delle prossime puntate di settembre, Niko potrebbe ritrovarsi a prendere una decisione del tutto inaspettata e al tempo stesso clamorosa.

Susanna e Viola in pericolo di morte nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole di settembre 2022, rivelano che la notizia dell'attentato ai danni di Susanna e Viola finirà per destabilizzare tutti gli abitanti dello storico Palazzo Palladini.

Amici, conoscenti e familiari saranno a dir poco devastati e turbati nel momento in cui scopriranno che Lello Valsano ha attentato alla vita di Viola e Susanna, mettendo in pericolo le loro vite con quei tre colpi di arma da fuoco che potrebbero rivelarsi fatali.

La situazione apparirà particolarmente serie, al punto che nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole di questo settembre, Niko si ritroverà a prendere una decisione clamorosa.

Un posto al sole, Niko prenderà una decisione clamorosa: potrebbe avere a che fare con Susanna

Gli spoiler della soap opera serale di Rai 3, che tornerà in onda dal 29 agosto in poi alle 20:50, rivelano che Niko sarà chiamato a prendere questa decisione, di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Al tempo stesso, però, viene svelato che grazie a queste decisioni di Niko, Manuela rischierà di perderlo per sempre e quindi di dover rinunciare al suo amato.

Cosa potrebbe succedere a questo punto? Quale sarà la decisione che si ritroverà a prendere Niko nel corso delle prossime puntate della soap opera?

Non si esclude che, in vista di una possibile uscita di scena di Susanna dal cast di Un posto al sole, Niko potrebbe decidere di convolare a nozze in fretta e furia con la sua amata.

Niko potrebbe sposare Susanna in punto di morte nella soap Un posto al sole

A quanto pare, infatti, questa sparatoria potrebbe rivelarsi fatale per la giovane Susanna che, a differenza di Viola che sarà presente nelle nuove puntate della soap di fine settembre, potrebbe uscire di scena definitivamente.

Il sospetto è che Susanna possa trovare la morte per colpa di questo attentato messo in atto da Valsano e, nel momento in cui Niko scoprirà la gravità della situazione, potrebbe chiedere di celebrare le nozze con la sua amata prima di perderla per sempre.

Ecco perché Manuela rischierebbe di dover rinunciare al suo amato Niko che, in questo modo, coronerebbe il suo sogno d'amore con Susanna dopo che i due stavano progettando insieme il giorno del loro fatidico sì.