Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne? Mancano poche settimane al ritorno della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi su Canale 5 e, intanto, emergono diversi retroscena su quelli che potrebbero essere i prossimi volti dello show.

Anche quest'anno, infatti, nuovi tronisti si metteranno in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella, conoscendo vari pretendenti tra i tantissimi che chiedono ogni anno di prendere parte al programma. E, tra i nuovi tronisti in lizza, spicca anche il nome della nipote di Gemma Galgani.

Quando riparte Uomini e donne nel pomeriggio di Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermatissimo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, a partire dal prossimo settembre 2022.

La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi sarà in onda sempre nella consueta fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, dove continua a ottenere grande successo, confermandosi come talk show leader indiscusso della sua fascia oraria.

E così, dal prossimo settembre, ci sarà spazio per almeno tre nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco, con la speranza di riuscire a trovare una persona con cui provare a costruire un futuro insieme, fuori dallo studio televisivo Mediaset.

La nipote di Gemma arriva come nuova tronista a Uomini e donne?

I retroscena su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti di U&D non mancano e, stando a quanto riportato questa settimana sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, in lizza spiccherebbe anche il nome della nipote di Gemma Galgani.

La dama torinese, tra le più celebri e al tempo stesso discusse protagoniste della trasmissione di Canale 5, potrebbe "piazzare" sua nipote sul trono, per la gioia di Tina Cipollari che potrebbe essere già sul piede di guerra.

La giovane Carola potrebbe debuttare a settembre nel dating show di Canale 5 e, intanto, continuano a circolare indiscrezioni poco rassicuranti sul futuro di Gemma in studio.

Si vocifera, infatti, che la dama possa approdare nella casa del Grande Fratello Vip così come potrebbe partecipare alla prossima edizione de La Talpa, in onda in primavera su Canale 5.

Andrea Della Cioppa torna come nuovo tronista a Uomini e donne?

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Gemma nel programma di Maria De Filippi, tra i nuovi tronisti in lizza spicca anche il nome di Andrea Della Cioppa, che si è fatto conoscere lo scorso anno come pretendente di Veronica Rimondi.

In seguito alla delusione ricevuta dall'ex tronista di Uomini e donne, Andrea potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco e provare così a cercare la sua anima gemella.

Lui stesso, in diverse interviste, ha ammesso che nel caso in cui gli venisse proposto, non direbbe no.