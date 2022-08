Uomini e donne si prepara a tornare su Canale 5. Manca sempre meno alla prima registrazione della stagione 2022/2023 del popolare talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, e non mancano i retroscena su quello che dovrebbe accadere in studio.

Anche quest'anno al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei nuovi tronisti, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella e quelle dei protagonisti del trono over, anche loro intenzionati a trovare la persona con la quale provare a costruire un futuro lontani dai riflettori mediatici.

Prima registrazione Uomini e donne: ecco quando c'è il debutto su Canale 5

Nel dettaglio, i retroscena sul ritorno di Uomini e donne 2022/2023 rivelano che la trasmissione di Maria De Filippi sarà in onda da lunedì 19 settembre, ma la prima registrazione ci sarà un paio di settimane prima.

Quest'anno, infatti, il giorno della prima registrazione sarebbe fissato per il 30 agosto: è questa la data in cui i vari protagonisti di trono classico e over potrebbero iniziare a rimettersi di nuovo in gioco per cercare l'anima gemella nello studio del popolare talk show Mediaset.

Cosa accadrà in questa prima registrazione della stagione? Al centro dell'attenzione ci sarà in primis la fatidica e attesissima presentazione dei nuovi tronisti.

Quattro nuovi tronisti in gara: retroscena Uomini e donne prima registrazione

Come di consueto, infatti, nel corso della prima registrazione (che sarà poi trasmessa in più puntate nel pomeriggio di Canale 5) avverrà la presentazione dei tronisti che sono stati scelti dagli autori e dalla stessa Maria De Filippi.

Per questa edizione, secondo i retroscena che trapelano sui social, ci saranno quattro nuovi tronisti, pronti a cercare l'amore in televisione.

I loro nomi, al momento, sono ancora top secret, ma sembrerebbe che uno dei quattro tronisti potrebbe essere scelto dal parterre del trono over: quest'anno, infatti, avrebbero voce in capitolo nella scelta di una delle new entry del programma Mediaset.

Possibili addii nel trono over: retroscena Uomini e donne 2022

Per quanto riguarda il trono over, invece, sembrerebbe che potrebbero esserci degli addii.

Qualcuno tra dame e cavalieri, che il pubblico è abituato a veder popolare il parterre di Uomini e donne over, potrebbe uscire di scena definitivamente dal cast, ma anche in questo caso non ci sono nomi certi.

Di sicuro, però, dovrebbe tornare la dama Ida Platano, considerata la "mattatrice" della passata edizione, complice la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri, poi finita male.

Proprio tra Ida e Riccardo potrebbe esserci un nuovo confronto nel corso della prima registrazione di questa nuova edizione, in onda dal 19 settembre nel daytime pomeridiano di Canale 5.