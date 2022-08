Nelle prossime puntate di Terra Amara, l'arrivo di un nuovo personaggio cambierà non poco i già precari equilibri tra gli abitanti di Cukurova. Infatti, come rivelano le anticipazioni turche della soap, ben presto la dottoressa Mujgan arriverà in paese e la sua presenza non passerà inosservata, soprattutto agli occhi di Yilmaz che dopo aver chiesto l'aiuto della donna per curare i suoi dipendenti, istaurerà con lei un rapporto molto stretto. I servigi della giovane saranno apprezzati perfino da Zuleyha.

Mujgan vaccina i figli dei dipendenti di Yilmaz

L'affascinante dottoressa Mujgan si stabilirà in paese, dopo aver discusso con suo padre che vorrebbe che la figlia restasse a Istanbul per fare carriera. Alla ricerca della propria indipendenza, Mujgan non darà retta a nessuno, la bella Mujgan otterrà i permessi necessari dal Ministero della Salute per vaccinare i figli dei dipendenti di Yilmaz e successivamente anche quelli per poter visitare tutti gli adulti che lavorano per Akkaya. Gaffur, cercando di ingraziarsi di nuovo gli Yaman per riavere il suo lavoro, deciderà di dire tutto a Hunkar, la quale però era stata già informata di quello che accade alla fabbrica.

Nel frattempo, ben presto anche Demir e Zuleyha conosceranno la nuova arrivata.

Il piccolo Adnan infatti avrà un forte attacco di febbre e i due genitori - molto preoccupati - decideranno di portarlo in ospedale, sebbene Hunkar pensi che non si necessario. A visitare il bimbo sarà proprio Mujgan la quale riuscirà con le sue cure a far abbassare velocemente la temperatura del piccolino. Inoltre, la pediatra riuscirà a far tornare Adnan a casa senza farlo ricoverare, dando alla mamma e al papà una cura nel caso in cui la febbre dovesse ripresentarsi.

Akkaya colpito dal lavoro della dottoressa

Il lavoro della dottoressa sarà apprezzato da tutti, tanto che anche Yilmaz ne resterà colpito e deciderà di chiedere aiuto a Mujgan per poter tenere sotto controllo la salute dei suoi lavoratori. Chiedendo l'aiuto di Sabahattin, il medico che in più di un'occasione si è già preso cura di lui, Yilmaz chiederà alla nuova arrivata di visitare i suoi dipendenti.

Il marito di Sermin, a questo punto, garantirà alla giovane che presto avrà tutti permessi necessari e così il giovane Akkaya avrà il primo contatto diretto con la donna. Questo sarà il primo passo che permetterà ai due di stringere un legame molto forte.