Un grave lutto ha colpito il cast di Un posto al sole. Nei giorni scorsi si è spenta l'attrice Carmen Scivittaro, che per anni ha vestito i panni dell'amatissima Teresa nella soap opera italiana più longeva del piccolo schermo.

L'attrice si è spenta dopo aver lottato contro una lunga malattia e, in vista delle nuove puntate della stagione 2022/2023, non si esclude che possa essere annunciata la morte di Teresa anche nella soap opera in onda su Rai 3.

La morte dell'attrice di Teresa nella soap Un posto al sole

Nel dettaglio, la notizia della morte di Carmen Scivittaro si è abbattuta come un vero e proprio fulmine a ciel sereno sui milioni di fan e appassionati di Un posto al sole.

A darne l'annuncio, sui social, sono stati proprio gli attori che per anni si sono ritrovati a condividere la scena assieme all'attrice partenopea, tra i volti più amati di sempre dal pubblico.

Da tempo, l'interprete di Teresa nella soap, stava lottando contro una malattia e all'età di 77 anni si è spenta, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi cari e dei tantissimi fan e spettatori.

Eppure, già da diverso tempo, il personaggio di Teresa era scomparso nelle nuove trame della soap opera in onda su Rai 3: da un po' di anni ormai, i telespettatori non avevano più modo di vedere la mamma di Silvia in azione, la quale non è mai stata sostituita con un'altra attrice.

La morte di Teresa nelle nuove puntate di Upas 2022/2023?

E, adesso, in vista delle nuove puntate di Un posto al sole della stagione 2022/2023, non si esclude che anche nella soap possa arrivare la notizia della morte di Teresa.

Silvia, infatti, potrebbe annunciare ai suoi familiari e a tutti i conoscenti, la notizia del decesso improvviso di sua mamma.

Un momento che potrebbe rivelarsi particolarmente doloroso non solo per tutti i familiari della donna, in primis il suo amato Otello, sua figlia Silvia e la nipote Rossella, ma anche per gli spettatori della soap che in questo modo potrebbero dare un ultimo saluto all'attrice Carmen Scivittaro.

L'addio a Teresa dagli attori della soap opera Un posto al sole

In tantissimi, in queste ore, hanno postato sui social dei messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti dell'attrice, tra cui diversi volti noti della soap opera in onda su Rai 3.

È questo il caso di Ilenia Lazzarin, l'attrice che veste i panni di Viola nel cast di Un posto al sole, la quale ha pubblicato un post tributo per l'attrice.

"È bello ricordarti così, allegra, piena di racconti di avventure avvincenti che avevi vissuto, piena di passione per il teatro e per questo mestiere. Ti vogliamo bene. Fai buon viaggio", ha scritto l'interprete di Viola salutando così la sua collega.