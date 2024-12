Il finale assoluto di serie di Endless love potrebbe andare in onda a breve, forse già a gennaio. Intanto, il pubblico si chiede come sarà la vita di Nihan dopo la morte di Kemal, che segnerà l'ultima puntata della serie. La ragazza resterà vedova e crescerà da sola la piccola Deniz. Per Nihan, riprendere in mano la propria vita non sarà affatto facile, ma darà il meglio di sé, anche per il bene della sua bambina.

Il sacrificio di Kemal e l’addio che segna il destino di Nihan

Nihan avrebbe desiderato qualsiasi cosa dalla vita, ma non vedere morire Kemal davanti ai suoi occhi.

Perché sarà questo quello che accadrà. L'uomo della sua vita morirà in un'esplosione insieme a Emir. Kemal si sacrificherà per il bene della moglie e della piccola Deniz, dato che, pochi istanti prima di morire, quando vedrà Nihan in lacrime, le dirà: "Amore, smetti di piangere. Devi sorridere: ti sto liberando per sempre da Emir".

Per Nihan sarà una magra consolazione, non avrebbe voluto che la sua vita si concludesse così. Pensava che il matrimonio le portasse il lieto fine, invece non sarà così.

La nuova vita di Nihan dopo la perdita di Kemal

Come sarà la vita di Nihan dopo la morte di Kemal? Sicuramente non facile. I primi momenti saranno struggenti, al punto che Nihan tenterà di farla finita.

Sarà provvidenziale l'intervento di Leyla, che, proprio in quell'istante, entrerà nella stanza della ragazza e la bloccherà.

Passeranno gli anni e Nihan cercherà di farsi forza, soprattutto per Deniz, che inizierà anche la scuola. Anche Nihan vorrà dare un senso alla sua carriera e inizierà a insegnare arte ai bambini nelle scuole.

Nel suo cuore, però, non ci sarà posto per nessun altro: apparterrà per sempre a Kemal, che, con la sua morte, lascerà un vuoto incolmabile nel cuore della ragazza.

Quando va in onda il finale di serie di Endless love

Attualmente, non è ancora ufficiale la data della messa in onda del finale di serie di Endless love su Canale 5, ma si possono fare due conti.

Nell'edizione per la Turchia, la serie è suddivisa in 74 puntate da 150 minuti circa e nella giornata di sabato 14 dicembre, su Canale 5 è andata in onda parte della puntata 68.

Prima di Natale, Endless love si prenderà un pausa. L'ultima puntata è prevista il 21 dicembre, giorno in cui andrà in onda parte della puntata numero 70. Così, per il nuovo anno, a Mediaset resterebbero solo quattro puntate da mandare in onda. Se decidesse di proseguire la trasmissione sia in daytime che in prime time, il finale di serie potrebbe arrivare dopo circa due settimane. Se, invece, propendesse per la sola messa in onda in prima serata, l'ultima puntata di Endless love potrebbe arrivare a cavallo tra gennaio e febbraio.