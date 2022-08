Nella soap opera Un posto al sole quello di Susanna Picardi è il personaggio del momento: dopo la puntata finale stagionale, i riflettori sembrano essere tutti puntati su di lei, mentre gli spettatori continuano a chiedersi quale sarà il suo destino. I fan sono divisi tra chi pensa che l'avvocatessa avrà il suo lieto fine con Niko e chi ritiene che la ragazza possa morire in seguito all'attentato di Lello.

Alla luce di quanto accaduto, le ultime dichiarazioni di Agnese Lorenzini sul suo futuro professionale sembrano assumere tutt'altro peso. L'attrice, da sempre molto impegnata in teatro, ha dichiarato infatti di avere diversi impegni con le sue compagnie e che presto ricoprirà un importante ruolo in tv in un prodotto diverso dalla soap opera partenopea.

Non c'è dato sapere invece se e per quanto sarà impegnata ancora in Upas.

Un posto al sole, le teorie sulla morte di Susanna

Nell'ultima puntata della stagione 26 di Un posto al sole, Lello ha sparato contro Viola e Susanna, tuttavia sembra che la figlia di Ornella non riporterà conseguenze. In questi giorni sono moltiplicati i rumor che vorrebbero invece Susanna in pericolo di vita.

In realtà nelle ultime settimane sono emersi diversi indizi che sembrano puntare in quelle direzione. In primis c'è l'ufficialità che accadrà qualcosa che stravolgerà le trame. Tale evento è stato anticipato da Ilenia Lazzarin (Viola, ndr) da mesi, mentre in questi giorni è arrivata una conferma anche da parte di Miriam Candurro (Serena, ndr).

A questo andrebbero aggiunti anche altri piccoli dettagli, come il ritorno di Adele o la strana sequenza di Niko che osserva le foto di Susanna con sguardo sognante. Tali elementi sembrano avvalorare la tesi che possa accadere qualcosa all'avvocatessa. In virtù di ciò, le recenti dichiarazioni sul futuro lavorativo dell'attrice Agnese Lorenzini sembrano assumere tutt'altro valore.

Agnese Lorenzini: 'Voglio portare avanti il mio lavoro di ricerca teatrale'

In una recente intervista, Agnese Lorenzini ha parlato del suo lavoro attuale e del futuro. Dall'intervista è venuto fuori il quadro di un'attrice ambiziosa, innamorata del suo lavoro e desiderosa di fare nuove esperienze. L'artista ha inoltre risposto ad una precisa domanda sul suo futuro lavorativo.

Questa la sua risposta: "Voglio continuare il mio lavoro di ricerca teatrale con le compagnia Nogu Teatro e quello di teatrodanza con la compagnia Twain" e poi ha aggiunto:" presto mi vedrete in tv in un nuovo ruolo di cui per adesso non posso dire nulla".

Il futuro di Susanna ad Upas

Agnese Lorenzini è arrivata ad un punto di svolta del suo cammino in Un posto al sole. A questo punto della storia Susanna potrebbe sposare Niko permettendo all'attrice di entrare nel cast ufficiale in pianta stabile, ma quest'ultima potrebbe anche fare una scelta diversa e abbandonare la soap.

Va precisato che, ad oggi, non ci sono anticipazioni ufficiali che rivelino il destino di Susanna. Tutto risulta possibile quindi ma proprio per questo risulta interessante indagare sui vari elementi per cercare di capire che cosa possa accadere.