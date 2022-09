Cambio programmazione in casa Rai per l'autunno 2022. Le novità interesseranno l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle signore 7, la fortunatissima soap opera del pomeriggio pronta a tornare in onda in prima visione assoluta con le puntate inedite.

Occhi puntati anche sul nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi, la cui messa in onda era prevista da novembre: alla fine c'è stato un ripensamento e il varietà Boomerissima è stato rimandato dalla Rai.

Slitta Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo autunno interesserà l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7.

La soap opera con protagonista Alessandro Tersigni subirà una variazione legata all'orario di messa in onda in prima visione assoluta Rai.

I nuovi episodi, infatti, non andranno più in onda dalle 15:55 circa bensì slitteranno di cinque minuti: il nuovo orario di inizio della soap opera è fissato alle 16 in poi nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Un cambio programmazione dettato in primis dallo spostamento del Tg1 Economia che, dal prossimo 12 settembre, non andrà più in onda in coda al Tg1 del pomeriggio, bensì verrà anticipato alle 14.

Il nuovo orario de Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai autunno

Il passaggio della striscia economia del telegiornale subito dopo l'edizione delle 13:30 porterà ad una variazione generale della programmazione di Rai 1, dato che farà slittare l'appuntamento con Oggi è un altro giorno e di conseguenza anche quello con Il Paradiso delle signore 7, in programma dalle 16 in poi.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione di prima serata, che in questo autunno, avrebbe dovuto accogliere Alessia Marcuzzi, reduce da ben 25 anni di carriera trascorsi a Mediaset.

La conduttrice è stata annunciata alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai 2022/2023 come la vera novità della prossima stagione televisiva e il suo show, dal titolo Boomerissima, era in programma da novembre in poi su Rai 2.

Rimandata Alessia Marcuzzi: cambio programmazione Rai autunno

Alla fine, però, in casa Rai c'è stato un ripensamento: il nuovo show condotto da Alessia Marcuzzi non andrà più in onda nel corso della stagione autunnale 2022, bensì slitterà ai primi mesi del 2023.

La stessa sorte è toccata anche a Stefano De Martino che, da settembre in poi, avrebbe dovuto proporre in prime time sulla seconda rete della tv di Stato un nuovo show ma, alla fine, si è scelto di rimandarlo.

E così, nel corso della stagione televisiva autunnale 2022, Stefano De Martino tornerà al timone di una nuova edizione di Stasera tutto è possibile, il consolidato show di successo della seconda rete Rai, in grado di conquistare picchi superiore al 10-11% di share.