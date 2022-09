Partirà su Canale 5 venerdì 30 settembre la Serie TV targata Lux Vide dal titolo 'Viola come il mare'. Protagonisti della fiction saranno Can Yaman e Francesca Chillemi. In attesa della prima puntata, però, l'attore turco e l'ex Miss Italia, che sarà una delle attrici di punta anche della settima stagione di Che Dio Ci Aiuti, sono arrivati a Venezia, in occasione del Festival del Cinema dove il prossimo 6 settembre presenteranno in anteprima il loro lavoro.

Come è possibile leggere sulla pagina Instagram Pipol Gossip diretta da Gabriele Parpiglia, il loro arrivo non è passato inosservato tanto da poter essere definiti da qualcuno come la coppia artistica più bella della manifestazione.

L'arrivo di Can e Francesca in Laguna

La laguna veneziana è in questi giorni teatro di Red Carpet che coniugano impegno cinematografico, stile, moda e glamour. Tante le celebrità che stanno presenziando al Festival del cinema giunto alla settantanovesima edizione, ma nonostante il gran numero di personalità dello showbiz, l'arrivo di Can Yaman e Francesca Chillemi non è passato sottogamba, anzi tutt'altro. Come entrambi avevano preannunciato, i due attori sono giunti perché martedì 6 settembre avranno la possibilità di presenziare all'anteprima della serie tv 'Viola come il mare'.

Belli e solari, secondo Pipol gossip sono proprio Can e Francesca ad aggiudicarsi il titolo di coppia, (artisticamente parlando) più bella della manifestazione che come ogni anno sta catalizzando l'attenzione non solo degli addetti ai lavori ma anche dal pubblico.

Mediaset ha puntato molto su questa nuova serie. In particolare, Can - che per la prima volta si è messo alla prova recitando interamente in una lingua che non è sua - ha affermato in più di un'occasione sui suoi profili social di essere orgoglioso del lavoro svolto sul set.

Prime anticipazioni sulla fiction

'Viola come il mare' è una serie light crime formata da sei puntate da 100 minuti ciascuna.

Basata sul romanzo 'Conosci l'estate?' di Simona Tanzini, la serie vede protagonista Viola Vitale, una giornalista che lascia Parigi, dove è cresciuta, per fare rientro a Palermo, città natale del padre che però non ha mai conosciuto e di cui è alla ricerca. La giovane inizierà a lavorare per un giornale che le affiderà la sezione di cronaca nera e, proprio durante il primo caso da seguire, incontrerà il commissario Francesco Demir, per l'appunto interpretato da Yaman.

La giornalista e il commissario inizieranno a seguire gli stessi casi, tra complicità e litigi. I due comunque decideranno di collaborare per scoprire la verità sulle morti, anche in virtù di una particolare caratteristica di Viola, la sinestesia, una sindrome che interessa i sensi e le percezioni di un individuo. I soggetti affetti da sinestesia reagiscono in maniera differente agli stimoli sensoriali, come ad esempio suoni e immagini.