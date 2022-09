C'è grande attesa per la messa in onda di 'Viola come il mare', la nuova fiction che verrà trasmessa su Canale 5 e che vedrà protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Per i fan dell'attore turco è iniziato il countdown: è stato proprio Can, sul suo seguitissimo profilo Instagram, a mostrare la locandina della serie in cui è possibile leggere la data in cui i telespettatori potranno vedere la prima puntata. L'appuntamento è fissato per venerdì 30 settembre.

L'attesa per il nuovo lavoro di Can Yaman

Yaman non vede l'ora di poter mostrare al pubblico italiano il frutto del suo lavoro sul set con Francesca Chillemi, iniziato a settembre dello scorso anno, e che lo a portato a dividersi tra Roma e Palermo.

La star di DayDreamer è entusiasta di questa nuovo progetto lavorativo. Lui stesso ha ammesso di aver trovato una bellissima squadra di lavoro che lo ha supportato. Infatti, per Yaman è stata la prima volta in cui ha dovuto recitare interamente in lingua italiana, che parla ormai perfettamente.

'Sembra incredibile ma finalmente ci siamo: Che grandissima emozione!', ha scritto Can sul suo profilo Instagram taggando la collega Francesca. Il messaggio è a corredo della locandina della Serie TV targata Lux Vide e mostra i due protagonisti che hanno saputo creare una grande sintonia, tanto che si è addirittura parlato di un flirt tra i due, poi ampiamente smentito. 'Viola come il mare arriverà a fine settembre su Canale 5', ha terminato l'attore turco.

Più precisamente, la prima puntata andrà in onda venerdì 30 settembre.

Trama di 'Viola come il mare'

La fiction si preannuncia molto interessate e di certo sarà in grado di catturare l'attenzione del pubblico. La trama di 'Viola come il mare' è incentrata sulla storia di Viola Vitale (interpretata appunto dall'ex Miss Italia Francesca Chillemi), una giornalista di cronaca che decide di trasferirsi da Parigi a Palermo.

La scelta della località non è per nulla casuale, visto che Viola avrà intenzione di ritrovare il padre, che abita nel capoluogo siciliano e che non ha mai conosciuto. Il suo lavoro la porterà a incontrarsi e scontrarsi con Francesco Demir, ispettore capo della polizia, a cui dà il suo volto l'affascinante Can.

La ficition, composta da sei puntata da due episodi ciascuna, è basata sul romanzo 'Conosci l'estate?', scritto da Simona Tanzini.

Verrà presentata in anteprima alla 79^ Mostra del Cinema di Venezia e Can non vede l'ora di poter approdare al Lido con questo lavoro di cui va molto fiero. Adesso alle fan di Can non resta che attendere la messa in onda della serie, visto che l'attore continua ad alimentare la curiosità continuando a parlarne sul suo profilo Instagram.