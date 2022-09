Come finisce la soap Una Vita? Cosa succede nel corso delle ultime puntate che presto andranno in onda su Canale 5? Gli spettatori e appassionati della soap opera spagnola attendono con trepidazione di vedere gli episodi conclusivi della soap che ben presto chiuderà i battenti in maniera definitiva.

I colpi di scena non mancheranno e al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Casilda che si ritroverà a dover gestire una ricchezza del tutto inaspettata, ma anche quelle di Alodia, la quale scoprirà la verità sui tradimenti del marito Ignacio.

Alodia scopre i tradimenti del marito: anticipazioni Una Vita ultime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce la soap opera Una vita in onda su Canale 5 rivelano che il segreto di Ignacio verrà a galla. I tradimenti dell'uomo nei confronti di sua moglie verranno smascherati e diventeranno di dominio pubblico nel quartiere spagnolo.

Tutti scopriranno che l'uomo ha tradito ripetutamente sua moglie con svariate donne e per sua moglie Alodia sarà uno choc. A essere particolarmente furiosa sarà anche Bellita, zia di Ignacio, la quale ha sempre nutrito un profondo affetto nei confronti del ragazzo e per questo motivo non si farà problemi a bacchettarlo duramente.

Ignacio prova a farsi perdonare da Alodia: come finisce Una Vita

Le anticipazioni sul finale di sempre di Una Vita rivelano che Bellita punterà il dito contro Ignacio e il suo comportamento, attaccandolo severamente per la mancanza di rispetto nei confronti della moglie. Tuttavia, ben presto, per Ignacio arriverà il momento di confrontarsi anche con la diretta interessata.

Le anticipazioni delle ultime puntate di sempre della soap opera spagnola rivelano che tra i due ci sarà un confronto serrato, durante il quale Ignacio mostrerà tutta la sua desolazione per quanto è accaduto.

L'uomo apparirà realmente pentito per i tradimenti che in questi anni ha consumato alle spalle di sua moglie: ciò basterà a far tornare il sereno tra i due coniugi oppure Alodia deciderà di chiudere definitivamente e voltare pagina?

Casilda diventa ricca: come finisce Una Vita su Canale 5

E poi ancora, le anticipazioni su come finisce la soap Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Casilda, la quale si ritroverà a dover gestire una fortuna del tutto inaspettata, che cambierà per sempre la sua esistenza. La donna sarà tra le fortunate vincitrici della lotteria e, nel giro di pochi giorni, si ritroverà a dover gestire una ingente somma di denaro.

Un colpo per Casilda che, dopo questa vincita, si ritroverà a porsi delle domande: continuare a lavorare al servizio di Rosina oppure vivere di rendita e fare la signora in quartiere?