Cambio programmazione in casa Mediaset nel corso del 2022. Le novità riguarderanno il genere soap che, da sempre, è uno dei più apprezzati dal pubblico di Canale 5.

I cambiamenti coinvolgeranno in primis la messa in onda di Terra Amara, la soap opera turca che in queste settimane di messa in onda estiva ha dimostrato di essere uno dei prodotti più forti del daytime pomeridiano.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda la messa in onda di Una vita che, nel corso di questo 2022, chiuderà per sempre i battenti.

Sospesa Terra Amara su Canale 5: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il prossimo 2022 avrà come protagonista la seguitissima soap opera Terra Amara.

Partita con il "freno a mano" dal punto di vista auditel, la soap incentrata sulle vicende tormentate della protagonista Zuleyha e del suo amato Yilmaz, ha conquistato settimana dopo settimana il gradimento degli spettatori di Canale 5, tanto da diventare il nuovo "fiore all'occhiello" della programmazione Mediaset.

Tuttavia, dal prossimo lunedì 19 settembre 2022, ci saranno delle sostanziali modifiche al palinsesto di Canale 5 che si ritroverà a dover fare a meno dell'appuntamento quotidiano con Terra Amara.

La soap opera Terra Amara interrotta nel pomeriggio Mediaset

La soap opera turca, infatti, risulta sospesa dal palinsesto: in casa Mediaset hanno scelto di interromperne la messa in onda, complice il ritorno delle storiche trasmissioni del pomeriggio di Canale 5, tra cui Uomini e donne di Maria De Filippi.

Di conseguenza, dato che non ci sarà spazio a sufficienza nel palinsesto pomeridiano feriale Mediaset, ecco che si punterà sulla messa in onda di Un altro domani a discapito di Terra Amara.

La soap turca, però, pur essendo sospesa dal palinsesto non sarà cancellata definitivamente: la tv commerciale del Biscione ha acquistato i diritti per la messa in onda di tutte e quattro le stagioni, che saranno comunque trasmesse su Canale 5.

Chiude Una Vita, forse arriva Terra Amara: cambio programmazione Mediaset 2022

Molto probabilmente, il ritorno di Terra Amara nella fascia del daytime pomeridiano, potrebbe essere previsto a partire da novembre, quando ci sarà la chiusura definitiva di un'altra soap opera Mediaset.

Sì, perché il cambio programmazione del 2022 riguarderà anche l'appuntamento con Una Vita, in onda tutti i giorni con successo nella prima parte del pomeriggio Mediaset.

La soap opera spagnola si sta avviando ormai verso le battute conclusive di sempre: entro novembre saranno trasmessi gli ultimi episodi di sempre, con i quali calerà il sipario sulle vicende degli abitanti di Acacias 38.

E, da quel momento in poi, ecco che potrebbe essere proprio Terra Amara ad ereditare lo slot orario della soap opera spagnola.